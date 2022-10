Éles a helyzet: Miskolc a csőd szélén, Szegeden bezárási hullám jön

Miskolc pénzügyi helyzete miatt állami segítségre szorulhat. Szegeden hivatalok, intézmények, szabadidős létesítmények sora zár be az energiaválság miatt.

A Városvédelmi Egyeztető Tanács szerdai ülése után kiderült, Miskolcot költségvetési szempontból már a 2022-es évet is veszélyeztetik az elképesztő magasságokba emelkedett energiaárak, a 2023-as év azonban a most megismert számok alapján szinte reménytelennek tűnik.

Miskolc költségvetése mintegy 40 milliárd forint. A városvezetés szerint, ha csak a kötelező feladatokat ellátó szervezetek rezsiköltségeit veszik figyelembe, akkor már 2022-ben is 6,5 milliárd forintot kell kiadnia városnak (szemben a 2021-ben 2,5 milliárd forinttal), de 2023-ban már több mint 17,5 milliárd a költség. A nem kötelező feladatok esetében a kifizetendő számlák volumene: 2021-ben 300 millió, 2022-ben 930 millió, 2023-ban 2,4 milliárd forint. Mint közölték, a múlt héten bejelentett megszorító intézkedések – az intézményvezetőkkel egyeztetve – már ezen számok ismeretében születtek meg. Emiatt zárnak be a város fürdői is, ami miatt 110 embert küldenek el – olvasható a portálon.

A város levelet küldött a fentiekről Balla György miniszteri biztosnak – akit az elszabaduló rezsiárak miatt, az önkormányzatokkal történő egyeztetések lebonyolításával bíztak meg –, valamint az ügyben érintett minisztériumoknak.

Erre azért volt szükség, mert az önkormányzatoknak az alapellátások (óvodai és bölcsődei ellátás, közlekedés, idősellátás, közétkeztetés) biztosítása az elsődleges feladata, és ezek hatékony működtetéséhez takarékossági tervet kell készíteniük. Kormányzati ígéret szerint forráshiány esetén ezen terv jelenthet tárgyalási alapot a kormány és a helyhatóságok között.

Szegeden is baj van, hosszú leállások jönnek

Szegeden is hatalmas energiaszámlákkal szembesült az önkormányzat. Október 1-jétől már hétszeres áron kapja a gázt, ezért a tavalyi évi 500 millió forintos gázfűtési költség 3 milliárd 500 millió forintra emelkedik. A távfűtésnél, ami a kormányzati döntés nyomán immár nem része a rezsicsökkentésnek, tizenegyszeres a drágulás, ez legalább 700 millió forint pluszt jelent a városnak. Az MVM a korábbi tízszeresét kérte első körben az áramért, itt még zajlik a tárgyalás.

Szeged gazdasági alpolgármestere, Kovács Tamás elmondta: azzal a javaslattal állnak a közgyűlés elé, hogy több kulturális és sportlétesítmény – így a Szegedi Nemzeti Színház is –, számos idősklub és szociális ellátóhely, valamint számos hivatal – így a polgármesteri is – hónapokra bezárjon.

Az érintett intézmények december 1-jétől március 3-ig nem fogadnak majd vendégeket. Az Anna fürdőben is csak a járóbeteg-szakellátás működik majd, és december 19-től március 3-ig a vizes részleg zárva lesz. Kényszerszünetet tart a könyvtár, a bábszínház és a Tourinform-iroda, valamint a tájház. Január-februárban nem lesz díszkivilágítás és leállnak a szökőkutak – olvasható a szeged.hu portálon.

Három hónapra bezár három óvoda, az érintett gyerekeknek máshova kell járniuk. Az intézményekben 20-22 fok lesz. A bölcsődék a lehető legrövidebb ideig lesznek nyitva a március 3-ig tartó téli időszakban. A létesítményeknek a felnőttek által használt szociális helyiségeiben, továbbá a közlekedőkben és a raktárakban legfeljebb 18 Celsius-fok lehet.