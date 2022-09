Pórul jártak a külföldi turisták, akik a Budai Vár aljában próbálták kifizetni a parkolásukat

Benyelte a bankkártyájukat az automata, ugyanis a kártyanyílás nem bankkártya fogadására való. Ám erről nincs figyelmeztetés a gép oldalán. Mint kiderült, nem velük fordult elő először ilyesmi.

A Budai Vár aljában keveredett fura történetbe az egyik olvasónk futás közben, augusztus 10-én szerdán, nem sokkal dél után egy parkolóautomatánál. Az Erzsébet híd felől érkezve a vár felé – jobb oldalon, ahol a macskakő kezdődik, és ahonnan egy szerpentinen fel lehet menni például a várlifthez – három külföldi turista kért tőle segítséget, mert elnyelte a bankkártyájukat a parkolóautomata. Utóbb kiderült, hogy ez időről időre előfordul, a bankkártyanyílás ugyanis nem az, aminek látszik.

A parkolócégnél nem tudták megmondani, mikor jön a segítség

Az automatánál egy angolul is beszélő német házaspár és a 20 év körüli fiuk álldogált tanácstalanul. A bankkártyájukkal szerették volna kifizetni a parkolásukat (máshol, máskor is így szokták), ezért behelyezték az automatán található kártyanyílásba azt.

Ám az oszlop azonnal elnyelte a kártyát. Fogalmuk sem volt, hogy miért. És mivel csak magyar nyelven láttak tájékoztatást, nem tudták, mi ilyenkor a teendő.

A futó megnézte a magyar nyelvű kiírásokat, de ő sem talált magyarázatot. A kártyanyílás pont akkora volt, amelybe befér egy bankkártya. Egy kártyapiktogram is volt a közelében az automatán. Nem utalt tiltás bankkártyára vagy hitelkártyára sem magyarul, sem más nyelven, de az ki volt írva magyarul, hogy parkolókártyával is lehet fizetni. Az automata kijelzőjén nem szerepelt semmilyen tájékoztatás, miért nyelte el a kártyát a gép. A németek megkérték a futót, beszéljen az üzemeltetővel, és segítsen visszaszerezni a bankkártyájukat. Ráállt, és felhívta a hibabejelentő számot, megadta a parkolóautomata azonosítóját, majd elmondta, mi történt.

Az ügyintéző közölte, mivel nincs kiírva az automatára, hogy bankkártyával (mondjuk Visával vagy Mastercarddal) lehetne fizetni, így szerinte egyértelmű, hogy nem lehet. Nem is értette, miből gondolták a külföldiek, hogy lehetne. Elmondásuk szerint abból, hogy volt egy kártyanyílás, mellette egy kártyás fizetést imitáló ikon – amint az az alábbi fotón is látszik.

A futó megkérdezte, hogyan kapják vissza a németek a bankkártyájukat. A válasz az volt, hogy az ügyintéző felviszi a rendszerbe a bejelentést, és majd jön egy szerelő, aki kiveszi a kártyát. De hogy mikorra ér oda, azt nem tudta megmondani, így a hétvégére érkező család nem tudhatta, hogy fél vagy két óra múlva érkezik-e a szerelő, egyáltalán hogy odamegy-e aznap, vagy esetleg csak akkor, amikor ők már nem is lesznek Magyarországon. Hogy mi lett a történet vége, azt olvasónk nem tudta elmesélni – dolga volt, ott kellett hagynia a német családot. Azt tanácsolta nekik, ha nem jön a szerelő, hívják a hibabejelentő számot, amin ő is telefonált.

Nem egyedi eset, hogy benyelte a bankkártyát az automata

A piros parkolóautomata üzemben tartója a Budavári Önkormányzat tulajdonában lévő Budavári Kapu Kft. Megkérdeztük, hogy egy turisták által sűrűn látogatott környéken miért nincs a parkolóautomatákon legalább angolul feltüntetve, hogyan lehet azokat használni. Elismerték, hogy a technológia valóban nem a legkorszerűbb, illetve – így fogalmaztak – az ominózus modelleken a külföldi tájékoztató a kötelező elemek miatt akadályba ütközik, viszont az automatákon van nyelvválasztó gomb. Hozzátették azt is, hogy a Vár alatt, a Lovas út 40. számnál található parkolóban már van olyan automata, ami érmén kívül bankjegyet és bankkártyát is elfogad, és terveik szerint hamarosan több ilyen berendezést is tudnak telepíteni.

Megtudtuk még, hogy a kártyanyílás nem bankkártyás fizetésre való, hanem a berendezés programozásához van szükség rá. A parkolócég azt is kifejtette, szerintük az automatán több jel is utal rá, hogy az nem alkalmas bankkártyás fizetésre: nincs rajta például sem billentyűzet (így a PIN kód és az összeg megadása sem lehetséges), illetve nincs a bankkártyás fizetésre utaló piktogram sem a gépen. Úgy tűnik azonban, ezek a jelek azért korántsem ilyen egyértelműek, mert a válaszuk alapján havonta 1-2 alkalommal előfordul, hogy benyel a gép egy-egy bankkártyát. Lapunkat azonban biztosították arról, hogy az ilyen problémákat a szerelők mindig prioritásként kezelik, és az esetek nagy százalékában 10 percen belül kiérnek. Ehhez képest a német házaspárnak segítő futó azt mondta, ő biztosan eltöltött bő 10 percet a külföldi turistákkal a bejelentés után, de szerelővel nem találkozott.

A nyílást megszüntetni nem lehet, ezért üres kártyát tesznek bele

A parkolócég azt is írta még, hogy a problémát úgy próbálják orvosolni, hogy az összes parkolóóra kártyaelfogadó nyílásába berakattak egy-egy bankkártya méretű üres plasztikkártyát, hogy bankkártyát már ne lehessen behelyezni. De – mint írták – ezek a lapocskák rendszeresen eltűnnek, vélhetően néhányan azt gondolják, hogy valaki bankkártyát hagyott az automatában.

A nyílást érvelésük szerint azért nem lehet megszüntetni, mert az automata programozása csak ezen keresztül lehetséges, így marad időről időre az új lapok behelyezése, és a válaszuk szerinti gyors segítségnyújtás. Elismerték, az automaták régi típusúak, például a nyelvválasztó gomb után sem tájékoztatnak külön arról, hogy ne tegyenek a nyílásba bankkártyát. A kártyanyílás melletti piktogram pedig még olyan parkolókártyáknak lett kialakítva, amelyek ma már nincsenek is használatban.

A Budavári Önkormányzat hangsúlyozta, már jó ideje tervezi az új típusú berendezések beszerzését. Azt írták, gondolkoznak azon, milyen formában lenne érdemes egyértelműbbé tenni a nyílás funkcióját.

Ha nincs készpénze, appal vagy SMS-ben fizethet a külföldi

Amikor fotósunk a helyszínen járt, éppen egy ukrán állampolgár szerette volna kifizetni a parkolását. Készpénz nem volt nála, bankkártyával próbálkozott, de (szerencséjére) nem tudta bedugni. Ő SMS-ben sem tudott parkolni, elmondása szerint külföldi rendszámát nem fogadta el neki a rendszer.

A Budavári Kapu Kft. oldalán a következő példa van az SMS-parkoláshoz rendszámra: abc123. Ebből persze nem következik, hogy a külföldi rendszámokat ne tudnák kezelni a parkolóautomaták, de az sem, hogy igen. Kérdeztük, végül is hogyan tudnak parkolást fizetni a külföldiek hasonló szituációban. Az erre a célra létrehozott mobilapplikáció letöltését javasolták, a mobilparkolással kapcsolatban pedig az illetékes Nemzeti Mobilfizetési Zrt.-hez irányítottak kérdéseinkkel.

A Nemzeti Mobilfizetési Zrt. válasza alapján a nemzeti mobilfizetési rendszer (NMFR) képes kezelni a különleges magyar rendszámokat és a külföldi rendszámokat egyaránt. Felhívták azonban a figyelmet arra, hogy a felségjel megadása minden fizetési módnál kötelező. A parkolóautomatán van angol nyelvű tájékoztató, ez alapján az ingyenes mobilparkolás-applikáció a parkolási zónamatricán található QR-kód leolvasásával vagy letöltéssel érhető el. Az NMFR alkalmazása elérhető angol és magyar nyelven is.