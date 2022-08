Forbes: A csavargyáros Felcsutiék lekörözték a Mészáros famíliát

Mészáros Lőrinc és családja egy év alatt 100 milliárddal növelte a csoport vagyonát, de ez sem volt elég az első helyhez.

Mészáros Lőrinc és családja egy év alatt 100 milliárddal növelte a csoport vagyonát, de a bő 355 milliárd forint sem volt elég ahhoz, hogy övék legyen a legértékesebb családi cég címe a Forbes idei toplistáján. Ami a felcsúti gyökerű famíliát illeti, a tőzsdei mamutcégük – az Opus Global – gyengén muzsikált, egy év alatt 60 milliárd forintot esett az árfolyam, a közbeszerzéseken viszont továbbra is taroltak a Mészáros-cégek. A Forbes azt közölte, hogy a Menedzsment Fórum számításai alapján 2021-ben összesen több mint 720 milliárd forint értékű közbeszerzésen lett befutó Mészáros Lőrinc valamelyik (nem feltétlenül családi kézben lévő) cége. Vagyis másfélszer annyi közpénzt lapátoltak be, mint 2020-ban.

Bármekkora sebességgel is gyarapodott a Mészáros család, a Forbes számításai szerint idén megelőzte őket a Felcsuti család érdekeltsége, az MPF Holding a több mint 400 milliárd forintos becsült értékével. A Felcsuti Zsolt érdekeltségébe tartozó csoport főleg géptartozékgyártásáról, csiszolószerszámairól, hűtő- és fűtőkészülékeiről, valamint ipari alkatrészeiről ismert, gyors növekedését a Forbes szerint annak köszönheti, hogy új piacokra lépett, és az elmúlt két évben belevágott a radiá­torgyártásba, illetve az automatizá­lástechnikába, csiszo­lószerszámait pedig már ipari szereplők is vásárolják. A csoport úgy érte el a durván 1 milliárd eurós becsült értéket, hogy a külpiaci lehetőségei csökkentek: a két évvel ezelőtt beindított orosz piacról a háború miatt ki kellett vonulniuk.

A legértékesebb családi cégek becsült értéke a Forbes toplistáján (milliárd forint):

MPF Holding (Felcsuti család) – 401,9 Mészáros csoport (Mészáros család) – 355,7 Kafiat csoport (Rahimkulov testvérek) – 298,6 Bonafarm csoport (Csányi család) – 229,1 Gránit Pólus csoport (Demján Sándor örökösei) – 160,2 Duna csoport (Szíjj család) – 153,8 Jász-Plasztik Kft. (Kasza család) – 133,9 BiotechUSA csoport (Lévai család) – 90,2 77 Elektronika csoport (Zettwitz család) – 75,8 Budapesti Ingatlan Nyrt. (Schmidt-Ungár család) – 67,2

Még mindig dobogós az orosz születésű, de magyar állampolgársággal is rendelkező Rahimkulov testvérpár azzal együtt, hogy a Forbes szerint renge­teget buktak befektetéseiken az orosz–ukrán háborúval – rész­ben tőzsdei kitettségük révén, de van érdekeltségük az orosz olaj- és bányaiparban, valamint bankokban is.

Csányi Sándor OTP-vezér csoportja, az agrár-élelmiszeripari cégeket tömörítő Bonafarm mellett Demján Sándor örökösei is felfértek az elitbe.

A Mészáros Lőrinccel együtt üzletelő Szíjj László évek óta állandó szereplője a gazdaglistáknak, de a Duna csoport családi cégként most először került fel a Forbes ranglistájára, miután a tulajdonos lánya, Polyák-Szíjj Zsuzsanna is beszállt a cégme­nedzsmentbe, mint igazgatósági tag. Nem zárt rossz évet a csoport tavaly: a bő 300 milliárd forintos árbevétel ötvenmilliárddal haladta meg a 2020-ast, a becsült cégérték pedig csaknem harmadával nőtt. Miközben a vagyona jelentősen gyarapodott, a Forbes megjegyzi, hogy Szíjj László egy német jachtfor­galmazó szájt tanúsága szerint túladott Lady MRD nevű luxus­jachtján. A NER szakszervezeti üdülőjeként is működő luxusjárgányon korábban Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminisztert is vendégül látta az építési nagyvállalkozó.

A Terror Háza Múzeum főigaz­gatója, Schmidt Mária és gyerekei, Ungár Anna és Péter) érdekeltségében álló BIF Nyrt. ugyancsak jól teljesített tavaly, bár a cégérték meg sem közelíti a 100 milliárd forintot, a 67 milliárdos becsült értékkel így is a 10. legértékesebb családi cégnek számít.

A Forbes 25-ös, teljes ranglistáját a szeptemberi magazinban közlik. A cégek között szerepel majd a Bige család érdekeltségében álló péti Nitrogénművek Zrt. is, de ezúttal cégérték nélkül. A magyarázat szerint az előző évben 154,2 milliárd forint becsült értékkel szerepelt a listán a műtrágyagyártó, a gázárakat felrobbantó piaci folyamatok és a bizonytalanságok miatt azonban a megszokott módszerekkel nem vállalkoztak a jelenlegi cégérték megbecslésére. A cég viaskodása a hatóságokkal tovább folytatódott, a Gazdasági Versenyhivatal több mint 11 milliárd forintos büntetése okoz Bigééknek fejfájást. Annyit tudni a cégről, hogy az árbevétele 94,8 milliárd forintról 152,2-re nőtt egy év alatt, a profit azonban ezzel ellentétes utat járt be: a 2020-as, 3,5 milliárdos nyereséggel szemben 11,4 milliár­dos veszteséggel zárták 2021-et.