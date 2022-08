Nem könnyű most gáz- és villanyóraállást diktálni, de péntekig még lehet próbálkozni

A 2022. augusztus 1-jei árváltozás miatt rendkívüli lehetőséget biztosítunk a mérőállás bediktálására 2022. július 26-a és augusztus 5-e között. Azon ügyfelek is megadhatják mérőállásukat, akiknek nem most van a diktálási időszaka, vagy az energiaszolgáltató állapítja meg a számlákban elszámolt havi mennyiséget

– olvasható az MVM oldalán, ahol a rezsicsökkentés megnyirbálásával kapcsolatos gyakorlatias kérdéseket taglalják. Elvileg tehát péntekig lehet diktálni – de úgy tűnik, telefonon nemigen megy, személyesen csak hosszas sorban állással, online viszont lehetséges.

Aki teheti, annak érdemes online intéznie

Azt tapasztaltuk, hogy az MVM oldalán a különböző helyeken megadott telefonszámok vagy ki sem csengtek, vagy foglaltat jeleztek. Így jártunk reggel a diktálásra fenntartott 06 62 565 780-es számmal, a 06 30 474 99 99-es általános ügyfélszolgálati vonallal és a honlapon feltüntetett 06 1 237 77 77-es számmal, valamint a vezetékes telefonról hívható 06 80 405 540-nel is.

Olvasóinktól is azt a jelzést kaptuk, hogy hétfőn telefonon nem tudták elérni sem az MVM Nextet, sem az E-On-t. Volt, aki miután telefonon nem sikerült intézkednie, személyesen próbálkozott – Érden ment volna be az MVM ügyfélszolgálatára, ám ott a sor már az utcán kígyózott. Úgy tudjuk, nem csak Érden volt ma ez a helyzet. Olvasónk végül három órát állt sorban, mire már nem is hívták ablakhoz a várakozókat, hanem egy papírt adtak a kezükbe, hogy arra írják fel az óraállást.

A legegyszerűbbnek az online diktálás, illetve bejelentés tűnik.

A gázdiktálást például online regisztráció nélkül is lehet végezni az MVM oldalán, itt.

Az áramhoz pedig az MVM Next oldalán található eligazítás, attól függően, ki milyen szolgáltatónál volt korábban. (Az új rendszer bevezetése miatt lesz külön elszámolás? – kérdés alatt található.)

Átalánydíjasként a mérőállás online diktálása után a képernyőn a következő üzenet jelent meg:

De akkor mi értelme diktálni egy átalánydíjas gáz- vagy áramfogyasztónak? És mi értelme most külön diktálnia annak, aki egyébként is diktálni szokott, de nem ebben az időszakban?

Figyelembe veszik a számlázásnál

Az MVM oldalán azt írják, hogy az új rendszer bevezetése miatt külön elszámolás nem történik, így nem lesz külön elosztói leolvasás sem. Ugyanakkor

úgynevezett számlamegosztás történik becsült érték alapján, amely értelmében a 2022. július 31-ig elfogyasztott és a 2022. augusztus 1-jétől elfogyasztott földgáz mennyisége külön soron lesz feltüntetve a számlán. A rendkívüli mérőállásközlést figyelembe fogják venni a számlázásnál, illetve az elszámolt mennyiség megosztásánál.

De arra a kérdésre, hogy mit nyerhetünk vele, ha diktálunk, illetve mit veszíthetünk vele, ha nem, nem találtunk válaszokat.

A fentiek alapján mindenesetre úgy tűnik, hogy így pontosan elkülöníthető lesz az az időszak, ameddig (július 31-ig) még mindenképpen rezsicsökkentett áron kapjuk a gázt, illetve áramot, akkor is, ha átlag felett fogyasztottunk. És ettől külön válik az az időszak (augusztus 1-jétől), amikor átlagfogyasztás felett már az úgynevezett „lakossági piaci árat” kell fizetni.

Diktáljunk? Ne diktáljunk?

Az MVM-től megkérdeztük, hogy kinek érdemes diktálnia, de válasz helyett a honlapot ajánlották megnézni, amit folyamatosan frissítenek. A kérdés eldöntése valószínűleg attól függ, hogy ki mennyit fogyaszt.

Aki eddig sem fogyasztott átlag felett, és ez után sem fog, annak marad a rezsicsökkentett ár – esetében nincs jelentősége a diktálásnak.

Ha valakinél ingadozik az egy-egy évben felhasznált áram- és gázmennyiség, annak – valószínűleg – érdemes lehet most soron kívül diktálnia, főleg, ha átalánydíjas.

Ha valaki eddig is átlag felett fogyasztott, és ezután is erre számít, annak a pontos elszámolás végett nem árthat, ha diktál.

Aki éppen most hajtott végre olyan beruházást, ami miatt az eddigiekhez képest jelentősen megnőhet a fogyasztása, az átalányosként átmenetileg lehet, hogy jól járhat.

Viszont aki eddig sokat fogyasztott, és most olyan változtatást tervez, amivel csökkentheti a felhasználását, annak főleg átalánydíjasként mindenképpen érdemes lejelentenie az óraállását. Hiszen nem mindegy, hogy az eddigi magasabb fogyasztása is belelóg-e az átlagába, amit majd figyelembe vesznek neki a számlázásnál.

Aki lejelenti az óraállást, annál a szolgáltató külön tudja kezelni az előző leolvasástól a mostani július 31-ig terjedő időszakot, így az addigi átlag feletti fogyasztás garantáltan rezsicsökkentett áron lesz. Utána pedig csak augusztustól nézik a következő leolvasásig, hogy hogyan áll a felhasználás az átlagfogyasztáshoz képest. Vagyis aki augusztustól be tud csúszni az átlag alá, annak a következő éves leolvasási időszakot is rezsicsökkentett áron fogják tudni elszámolni, ha lejelentette most az óraállását. De ha csak kicsivel lesz átlag felett augusztustól, úgy véljük, akkor is kisebb részre kell megfizetnie a lakossági piaci árat, mintha a korábbi, magasabb átlagfogyasztása is beleszámítana az átlagba, mert diktálás híján azt nem lehet elkülöníteni.