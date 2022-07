Nem megy jól az euró sora, szorongatja a dollár

Paritás van, gyakorlatilag ugyanannyit ér egy dollár és egy euró. 2002 óta nem történt ilyen.

Romokban a forint, és nem is nagyon látni, mitől tudna erősödni

Miközben fél Magyarország azon aggódik, hogy mi lesz a forinttal, az euró sem csúcskorszakát éri. A Guardian arról ír, hogy megtörtént a nagy eset: gyakorlatilag ugyanannyit ér 1 dollár, mint 1 euró. Ennek az oka az ukrajnai háború, az ezzel járó gazdasági nehézségek és az energiaválság.

Csak idén 12 százalékot gyengült fél Európa devizája a dollárhoz képest, jelenleg 1 euró 1,0003 dollárt ér.

Most azért zárult az olló, mert az oroszok bejelentették a Németországba gázt szállító Északi Áramlat 1 vezeték lezárását karbantartás miatt, és van egy félelem a levegőben, hogy a Nyugattal való rossz viszony miatt már nem is fogják megnyitni. Ráadásul az amerikai kvázi-jegybank, a Federal Reserve is nagyot emelt a kamaton, erősítendő a dollárt.

Európában közben mindenki recessziótól tart, így nem csoda, hogy 2002 óta most van a legközelebb az euró-dollár árfolyam. Egyes elemzők szerint tiszta őrület, hogy az Európai Központi Bank nem lép közbe, akár egy kamatemeléssel, miközben az eurózónában is száll el az infláció.

A Guardian megjegyzi, a brit font sem éli meg jól a válságos időszakot, 2020 óta nem állt annyira közel a dollárhoz, mint most (1,185 dollárért lehet egy brit fontot kapni). Itt az általános gazdasági bizonytalanság mellett Boris Johnson miniszterelnök bukása is közrejátszik.