Mol: Most nincs üzemanyaghiány, de nem biztos, hogy ez így is marad

Nagyon érzékenynek nevezte a jelenlegi üzemanyag-ellátási helyzetet Ratatics Péter, a Mol magyarországi operatív működésért felelős ügyvezető igazgatója a Portfoliónak adott interjújában. Ennek oka, hogy a hazai import jelentős része kiesett, a nyári szünidő kezdete után pedig 30-40 százalékkal megnő a kereslet.

Pillanatnyilag nincs üzemanyaghiány, de semmi nem garantálja, hogy ez így is marad,

jelentette ki Ratatics.

A helyzetet az is súlyosbítja, hogy várhatóan több hónapot csúszik majd a schwechati finomító karbantartási újraindulása, ezért a Mol úgy számol, hogy az OMV időszakosan kevesebbet tud importálni. Ezen felül – a kötelező karbantartás részeként – a pozsonyi finomító július 20-ig áll, a Dunai Finomító pedig augusztusban és októberben nagyjából egy-egy hónapra részlegesen ugyancsak leáll.

Átmeneti kiürülések már most is előfordulnak a Mol kutakon, de ezeket egyelőre pár órán belül kezelni tudjuk.

Ratatics hozzátette: az ársapka céljával egyetértenek, mert a 800 forintos üzemanyagár nagyon komoly megterhelést jelentene a családoknak, azonban azt többször hangsúlyozták, hogy a Mol árazása nem költség, hanem versenyalapú.

Az ügyvezető igazgató tájékoztatása szerint a teljes hazai hálózat mintegy 90 százalékában a tankolás megáll ötven liter után a kisnyomású oszlopon, mert be van állítva, hogy kiakadjon a pisztoly. Ahol régebbi a rendszer és ezt nem lehet beállítani, a benzinkutasok segítenek. Kiemelte: „Nagyon fontos, hogy sokan félreértették ezt a korlátozást, és úgy értették, hogy csak a hatósági áras tankolásra vonatkozik. Ez nem igaz. Pont az a lényeg, hogy minden termékből, kisnyomású oszlopon csak 50 litert lehet tankolni. Ez elég ahhoz, hogy egy normál családi autóval utazni lehessen, és ez a cél.”

Elmondta ugyanakkor azt is, hogy ha esetleg valami miatt minden forrás megszűnne, Magyarországon akkor is több hónapra elegendő üzemanyag lenne és kijelentette, hogy nincs értelme a lakosságnak otthon felhalmozni a benzint:

Már többször elmondtuk, hogy üzemanyagból nincs értelme bespájzolni. Ráadásul nem is tesz jót egyik üzemanyagnak sem, ha hosszú ideig áll egy kannában. A korlátozások erre is vonatkoznak, hogy ne induljon be felesleges felhalmozás.