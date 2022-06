Ilyen egyszerűen még soha nem szerezhettünk hasznos gazdasági tudást (x)

Egyetemistáknak, pályakezdőknek, de még a szakmában több éve jelen lévő szenioroknak is hasznos lehet a beconomist , a Magyar Nemzeti Bankhoz tartozó MNB-EduLab Kft. ingyenes m-learning platformja. A Pénzmúzeumhoz szorosan kapcsolódó beconomist kiemelkedik a többi e-learning felület közül azzal, hogy saját tanulási útvonalat ajánl, a szaktudást pedig az érdeklődők elismert gazdasági szakemberektől kaphatják meg – olyanoktól, akik az adott szakterületen a gyakorlatban is a legkiemelkedőbbek közé tartoznak, és akik nem csak követik, de formálják is a trendeket.

Bár az online oktatás már évek óta jelen van nemzetközi és magyar szinten is, fontosságát először igazán a koronavírus-járvány ideje alatt éreztük. Az elmúlt két év volt az az időszak, amikor egyértelművé vált: az asztalhoz, munkahelyhez vagy tanteremhez kötött oktatási rend világát a helyfüggetlen, okostelefonra optimalizált, rövid videós tartalmú anyagok fogják felváltani. A hagyományos e-learning ráadásul folyamatosan fejlődik: a márciusban nyitott Pénzmúzeum ”digitális tanterme” a beconomist.hu például már ezen túlmutatóan m-learninggel adja át a hasznos tudást az érdeklődőknek, ami sokkal inkább személyre szabott, izgalmas és magasabb tudásmegtartási arányú ismereteket közvetít.

Globális tendencia, hogy az alapvető gazdasági képességeket gyerekkorban nem sajátítjuk el az iskolákban. Szakosodás nélkül ritkán tanulunk olyan gazdasági és pénzügyi témákról, amelyek később meghatározó és megkerülhetetlen részei lesznek az életünknek. Éppen ezért van szükség az olyan platformokra, mint a beconomist, amely pótolja ezt a hiányosságot, és naprakész, személyre szabott tudást közvetít az érdeklődőknek – úgy, hogy közben a szakmában régóta dolgozó, szenior szakembernek is bőven tud újat mutatni.

Az MNB működési szabályzata szerint feladatai közé tartozik „a nemzetközi mércével is magas szinten képzett közgazdász-utánpótlás biztosításának támogatása, elsősorban a Bank gazdaságpolitikai hatáskörével érintkező területeken, a hazai közgazdasági gondolkodás mozgásban tartása, másrészt a lakosság pénzügyi ismereteinek, jártasságának és tudatosságának fejlesztése.”

A beconomist esetében ez azt jelenti, hogy ugyanúgy használhatja egy gazdasági érdeklődésű egyetemista, mint egy sok éves tapasztalattal rendelkező szakember, segíthet a szakmai orientációban, az általános ismeretbővítésben, a pénzügyi át- és továbbképzésre ösztönzésben egyaránt.

Felmerülhet a kérdés, hogy miért más a beconomist felülete, mint a már most is széles körben elterjedt online oktató weboldalak – vagy akár maga a Youtube. A titok a fix, előre meghatározott kurzusfa helyetti személyre szabott tanulási útvonalban, illetve a kiemelkedő oktatói gárdában keresendő. Utóbbi esetében az oktatók kiválasztásánál fontos szempont volt, hogy ne csak nagy elméleti tudással rendelkezzenek, de az adott szakterületen a gyakorlatban is a legkiemelkedőbbek közé tartozzanak, akik nem csak követik, de formálják is a trendeket. Így a felhasználó biztos lehet benne, hogy nem több éves, elavult tudást, hanem a jövő legfontosabb, leghasznosabb tudásanyagát kaphatja meg.

Hogy ez mit jelent a gyakorlatban?

Kurzust tart például Balatoni András, az MNB Közgazdaság Előrejelzés és Elemzés Igazgatóságának igazgatója, aki a gazdasági szakkifejezéseket, és a mögöttük lévő összefüggéseket járja körbe. „A gazdasági folyamatok mélyebb megértése által a családok és vállalatok is jobb döntéseket hozhatnak. Mindez makrogazdasági szinten a hazai gazdaság fenntartható felzárkózásához is elvezet bennünket. És hogy mi a híd? Szerintem a beconomist” – mondta a platformról a szakember. Balatoni András mellett videós tartalmai vannak még például Banai Ádámnak, az MNB ügyvezető igazgatójának, aki az ingatlanpiacot veszi górcső alá.

Nemcsak hasznos, hanem trendi is, ha valaki képben van a világban zajló gazdasági-pénzügyi folyamatokkal. Itt bárki megszerezheti ezt a tudást, méghozzá azoktól, akik a legközelebbről ismerik a gazdaság egyes területeit

– nyilatkozta a platformról.

Dr. Martin Hajdu Györgynek, a Corvinus Egyetem címzetes docensének, aki egyben vállalati pénzügyi tanácsadó is, értékről és cégértékről érhető el videókurzusa a beconomiston. A szakértő szerint a tisztánlátás legnagyobb ellensége a tudás illúziója – ezért olyan fontos, hogy mind a diákok, mind a több éves tapasztalattal rendelkező szeniorok is folyamatosan képezzék magukat, és visszaszerezzék a gyermeki kíváncsiságukat.

Nehezen mérhető és számszerűsíthető a hatása annak, ha egy generáció erős, gyakorlatias üzleti és gazdasági tudást kap a kezébe. Ez azonban nemcsak az oktatásban részt vevők számára előnyös (akár a tanulmányaik során, de még inkább a munkaerőpiaci versenyben), hanem rajtuk keresztül az őket foglalkoztató cégek, szervezetek számára is, végső soron pedig az egész országnak. Innen jön a beconomist szlogenje is: „Veled épül a gazdaság. Veled épül a világ.”

Jelenleg 30 kurzus 60 videója nézhető meg a portálon, azonban a kínálat folyamatosan gyarapodik: az év végére legalább kétszer ennyi tananyag lesz elérhető. Ezzel együtt persze nehézség, vagy inkább folyamatosan jelen lévő, megoldandó probléma az, hogyan lehet egy platform egyszerre releváns egy 19 éves egyetemistának és egy 40 éves senior pénzügyi szakembernek. A megoldás a személyre szabott tanulási útvonalban és a témák, szakértők széles tárházában rejlik: folyamatosan készülnek a kurzusok több fajta tudásszintnek és célcsoportnak, év végére a most elérhető anyagnak a többszöröse fog a tanulók rendelkezésére állni. Jelenleg főleg belépő szintű kurzusok érhetőek el, de azért ezek között is akad olyan, ami tudhat újat mondani még egy tapasztalt közgazdásznak is.