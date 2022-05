Új, ingyenes tanulási portál, ötször hatékonyabban: e-leaning helyett m-learning! (x)

Világszerte 97 millió új munkahely jön létre a következő öt évben a mesterséges intelligencia és az automatizáció révén. A modernizációhoz alkalmazkodnunk kell, a gazdasági élet kihívásaira pedig most egy új, ingyenes tanulási portál segít felkészülni. Itt, a beconomist.hu -n József Attila két verssorán tanulhatjuk meg a vállalati „ compliance ” jelentését, de könnyen befogadható animációkkal például a digitális aláírás kialakulását is nyomon követhetjük.

A World Economic Forum (WEF) szerint a következő fél évtizedben 85 millió munkahely szűnhet meg a mesterséges intelligencia (MI) és az automatizáció hatására. Ezért fontos, hogy a tudásunkat frissen tartsuk, illetve olyan tanulmányokat folytassunk, amelyeknek a jövőben is hasznát vesszük. A már említett World Economic Forum közölte azt is, hogy a modern technológiák miatt jóval több új munkahely (97 millió) jön létre, mint amennyi meg fog szűnni. Sok más felmérésből is kiderül, hogy nincs ok az ijedtségre: a technológiai haladás nem ritkítja, hanem gyarapítja a munkahelyeket.

Persze ahhoz, hogy jó döntést hozzunk, nem árt tájékozódni, illetve némi alaptudásra szert tenni, hogy aztán a további képzések között eligazodjunk. Ebben segít egy új desktopra és okoseszközökre is optimalizált, interaktív tanulási portál, a beconomist.hu.

A segítségre nagy szükségünk lesz, hiszen a WEF-adatokból is kitűnik: 12 milliós állástöbblet jöhet létre a modernizáció révén. Persze ezek a munkahelyek nem a régiek lesznek, és betöltésükhöz sem elegendő az eddigi tudásunk. Magasabb szintű szakértelem és készségek szükségesek. A technológiai fejlődés minden területen új ismereteket igényel nem csak a középiskolai végzősöktől, hanem a legtapasztaltabb munkavállalóktól is.

Mindeközben a pandémia mutatott rá arra, hogy a jövőben megkerülhetetlenné válik a digitális oktatás. Ugyanakkor ennek eszközei és módszerei sokkal gyorsabban változnak, mint hinnénk. Sokan még az „e-learning”-nél tartanak, ami elsősorban a személyi számítógépek, a PC-k tulajdonságait használja ki – de nem igazán hatékonyan, mert a „tudásmegtartás” mindössze 15 százalékos ezeknél a módszereknél. Azaz a tanultak nagyjából egyhatodára emlékszünk az ilyen típusú tanulás után.

Nem véletlen, hogy a koronavírus-járvány idején megismert módszerek inkább elriasztották a diákokat a modern tanulási formáktól, hiszen az ekkor megismert „e-learning” általában unalmas, időigényes, sokórás és monoton oktatást jelentett.

Ráadásul úgynevezett „fix tanulási útvonal” jellemezte ezt, nem lehetett „kalandozni”, „ugrálni” a szigorúan egymásra épülő tananyagban. Pedig gondoljunk bele: egy jó, nyomtatott szakkönyvet sem feltétlenül az elejétől a végéig szoktunk elolvasni, hanem csak azokat a részeket ütjük fel, amelyekre az adott pillanatban szükségünk van.

Mi az az m-learning?

A helyhez és sorrendiséghez kötött e-learning helyett ezért most egy sokkal modernebb (ugyanakkor a korábbi, „kalandozós” tanulást is felidéző) módszereket kínáló oktatási portál indult el. Ez pedig nem más, mint a rugalmas „m-learninget” példának tekintő beconomist.hu.

Ezen az oldalon már az okostelefonokra, mobil, hordozható eszközökre, tabletekre alapozott m-learning típusú oktatással ismerkedhetünk meg. Az online tanulást a mobilitással kapcsolja össze az effajta edukáció, mikrotanulási megoldások (rövid videók, animációk) és „darabolt tartalmak” jellemzik, azaz nem feltétlenül egymás után elsajátítandó tudás áll – ingyenesen! – rendelkezésre.

Ugyanakkor a platform lehetőséget ad – egy algoritmus alapján, mely a felhasználók érdeklődési körét és ismereteit ”monitorzza” – az úgynevezett egyéni tanulási útvonal elvégzésére is, mely a kalandozás helyett egy kijelölt, egymásra épülő kurzusok elvégzését jelenti. Az egyéni tanulási útvonalak végén a platform Elismerő igazolást állít ki, mely – terveik szerint – a munkaerőpiacon is előnyt jelent majd.

A dinamikus, rugalmas, könnyen befogadható információk megmaradásának nagyobb is az esélye:

az e-learning világszerte mért 15 százalékos rátájához képest az m-learning tudásmegtartási aránya ötszörös.

Azaz a tanultak 75 százalékára emlékeznek az m-learning-kurzusokat elvégzők. Persze ez nemzetközi adat, a beconomist.hu felhasználói maguk próbálhatják ki ellenőrző kvízeken, hogy mit tudtak elsajátítani a tananyagból.

Az új tanulási portál célja az, hogy Magyarország legmagasabb színvonalú, személyre szabott tanulást biztosító, ingyenes, magyar nyelvű, gazdasági témájú, videós oktatási oldalává váljon. A platform a Pénzmúzeum kezdeményezésére, az MNB-EduLab Kft. közreműködésével jött létre.

A tartalmakat is az MNB leányvállalata állítja elő, kiváló, felkért szakértők segítségével. A videók előadói rövid, tömör, érthető prezentációkat tartanak a legkülönbözőbb gazdasági és pénzügyi témákról. A bevezetőben már említett „compliance”-től (a szabályoknak való vállalati megfelelőségről) kezdve a pénzügyekben alkalmazott mesterséges intelligencián át a FinTech-ig, az ingatlan-értékbecslés alapjaitól az adatvédelmi szabályokon (GDPR) keresztül a monetáris, azaz „pénzszabályozási” politikáig.

A kezdeményezés azzal a céllal indult el, hogy minőségi, digitális tananyagokat fejlesszenek és biztosítsanak a gazdasági témák iránt érdeklődők számára − az egyetemi hallgatóktól kezdve a sok éves tapasztalattal rendelkező szakemberekig. Így a beconomist.hu segíthet a szakmai orientációban, az általános ismeretbővítésben, a pénzügyi át- és továbbképzésre ösztönzésben egyaránt. Jelenleg 24 kurzus 48 videója nézhető meg a portálon, azonban a kínálat folyamatosan gyarapodik: az év végére legalább kétszer ennyi tananyag lesz elérhető.

Ahogy már korábban említettük, az egyéni tanulási útvonalat – legalább 5 egymásra épülő kurzust – elvégzők Elismerő igazolást kapnak, amelyet a social media csatornákon is megoszthatnak.

Akár közgazdasági alapismereteket akar valaki elsajátítani, akár a pénzügyek digitalizációjával kíván megismerkedni, esetleg a banküzemtanba szeretne betekinteni a beconomist ingyenes elérhető, reklámmentes platformját mindenképpen érdemes felkeresnie!