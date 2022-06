Kína lett a legnagyobb orosz energiaimportőr

Kína megelőzte Németországot az orosz energia legnagyobb vásárlójaként az ukrajnai háború kezdete óta – közölte a finn Centre for Research on Energy and Clean Air független kutatócsoport hétfőn.

A kutatóintézet szerint Oroszország mintegy 93 milliárd euró (97 milliárd dollár) bevételre tett szert az olaj, a földgáz és a szén eladásából február 24-e, Ukrajna megtámadása óta, ebből Kínára 12,6 milliárd euró jutott.

A fosszilis tüzelőanyagok mintegy 61 százalékát, mintegy 57 milliárd euró értékben exportálták az Európai Unióba a konfliktus első 100 napja alatt – közölte a helsinki székhelyű csoport. Ezen belül Németországba 12,1 milliárd euró, az Olaszországba és Hollandiába egyaránt 7,8 milliárd euró, valamint a Lengyelországba 4,4 milliárd euró értékben exportáltak fosszilis energiahordozót.

A szervezet által közzétett adatok azt mutatják, hogy Németország továbbra is nagy mértékben függ az orosz energiától, különösen a földgáztól. A májusi import 8 százalékkal csökkent az előző két hónaphoz képest, ami egyébként egybeesett a melegebb időjárás beköszöntével.

Számításaik szerint az Európai Unió összességében májusban több mint napi 100 millió euróval csökkentette az Oroszországból származó energiaimportját, élén Lengyelországgal, amely korábban az orosz olaj és gáz nagy vásárlója volt. Azzal együtt is, hogy Franciaország, Belgium és Hollandia májusban több földgázt és kőolajat szerzett be a szabadpiacokon.

A kutatók elemzésükben kiemelték, hogy mivel Oroszország egyre több olajat exportál hajóval olyan országokba, ahova nincs kiépítve csővezeték, ezért a megnőtt tartályhajók iránti kereslet. A tartályhajók négyötöde viszont európai vagy amerikai cégek tulajdonában van.

