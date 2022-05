Epertermesztésre nyert több százmilliós támogatással trükköztek

A Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség vádat emelt két férfival szemben, akik hamis utólagos elszámolással több, mint 300 millió forint összegre nyújtottak be igényt.

A vádbeli cég ügyvezetőjeként az egyik férfi epertermesztéssel kapcsolatos beruházás komplett kialakítására 612 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert még 2011 márciusában. A pályázat feltétele volt többek között, hogy az összeg 50 százalékával a támogatott társaság 2 éven belül elszámoljon a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal felé. A beruházás megvalósítása érdekében a cég fővállalkozói szerződést kötött a másik férfi ügyvezetése alatt álló társasággal, azonban a megvalósítás során felmerülő finanszírozási problémák miatt a kivitelezés üteme eltért a tervezettől.

Annak érdekében, hogy a pályázati támogatás ne vesszen el, a vádlottak megállapodtak abban, hogy a fővállalkozó olyan munkálatokat is elvégzettként számláz ki a társaság felé, amelyek az elszámolás határidejében még nem készültek el. A kifizetési kérelemmel kapcsolatos dokumentációt, köztük a valótlan számlákat a férfi nyújtotta be pályázatíróján keresztül 2013 márciusában a támogató hatósághoz. A kérelem kapcsán 2013 augusztusában végzett hatósági helyszíni ellenőrzés eltérést azért nem tárt fel, mert időközben az el nem végett munkálatokat a fővállalkozó befejezte. Ugyanakkor a beruházás összességében máig nem készült el, a pályázati támogatást jogosulatlanul igénybe vettnek minősítették, majd magát a céget is felszámolták.

A valótlan tartalmú kifizetési kérelem alapján a támogató hatóság 309 249 172 forintot fizetett ki a támogatott cégnek, melynek 75 százalékát az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap költségvetése, míg 25 százalékát a magyar nemzeti költségvetés finanszírozta.

A főügyészség a vádlottakkal szemben különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette miatt emelt vádat. Az elkövetők bűnösségének kérdésében a Szegedi Járásbíróság fog dönteni.