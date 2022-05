A horvát elnök nem venné túl komolyan Orbán diplomáciai botrányt kavaró kijelentését

Zoran Milanović horvát államfő reagált arra, hogy Orbán Viktor a múlt pénteki rádióinterjújában az olajembargó kapcsán arról beszélt: „Magyarországnak is lenne tengere, ha nem vették volna el tőle”. A magyar miniszterelnök nyilatkozata után be is kérették a zágrábi magyar nagykövetet, erre Szijjártó Péter külügyminiszter mindössze egyetlen mondattal reagált.

A horvát államfő a Népszava tudósítása szerint az N1 hírtelevízióban nyilatkozott a diplomáciai botránnyal kapcsolatban. Milanović úgy fogalmazott:

Orbán Viktor színes személyiség, egy baráti szomszéd ország miniszterelnöke, akinek az efféle kis provinciális obszessziók a tengerrel a repertoárjához tartoznak. Nem venném őket túl komolyan. (…) Ő csak az országáért harcol (…), nem kérte a tengert

A lap egyúttal emlékeztet, hogy a horvát elnök korábban azt mondta, „bohócnak tartja” Orbánt.