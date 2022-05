LMP: Ha Finnországban nem lesz Roszatom atomerőmű, Magyarországon se legyen!

Finnországban már biztosan nem épül meg az orosz Roszatom által tervezett atomerőmű, mert a finn tulajdonosok a mai napon felmondták a szerződést az orosz állami atomenergetikai céggel. A finn kormány már korábban kijelentette, hogy nem fogja megadni az építési engedélyt.

Az LMP szerint ezek után érthetetlen, hogy a magyar kormány miért ragaszkodik a Roszatom által tervezett Paks2 beruházáshoz, amikor Brüsszelben a Fidesz megszavazta azokat a szankciókat, melyek lehetetlenné teszik az atomerőmű megépítését.

Az ellenzéki párt hétfőn közleményben szólította fel a kormányt, hogy hagyja abba a kettős beszédet, és mondja ki végre, hogy Paks2 nem épülhet meg, hiszen ha a finneknél nemzetbiztonsági kockázat a Roszatommal atomerőművet építeni, akkor Magyarországon is az.

A párt szerint a finn beruházók a szerződés felmondását azzal indokolták, hogy az orosz kivitelező folyamatosan csúszott a tervek elkészítésében. Ugyanez történt Magyarországon is, már most 7 éves elmaradásban van az építkezés, ráadásul a magyar szakhatóságok is elutasították az engedélyezést, mivel 500 hiányosságot találtak.

Mára egyértelműen kiderült, totális tévút volt a putyini Oroszországnak teljesen kiszolgáltatni hazánk energiaellátását

– írta az LMP. hozzátéve: „azért kell dolgoznunk, hogy visszaszerezzük nemzeti önrendelkezésünket az energiaellátás kapcsán is”.