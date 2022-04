Hazai export a Lidl támogatásával (x)

A Lidl hatalmas nemzetközi vállalatként tudatában van annak, hogy mennyire fontosak az egyes országok hazai értékei, ezért kiterjedt, több, mint 30 országban működő bolt hálózatát használva arra törekszik, hogy a hazai beszállítóknak lehetőséget teremtsen a külföldi bemutatkozásra is.

A Lidl Magyarország számára kiemelten fontos, hogy minél több hazai vállalkozással alakítson ki partneri együttműködést. Ezek az együttműködések mára 469 magyar vállalkozást jelentenek, és kb. 4000 hazai terméket a polcokon. Hosszútávú üzleti partnerként folyamatos és stabil bevételi forrást nyújtanak a hazai vállalkozásoknak, de nem titkolt cél az sem, hogy folyamatos fejlődésre is kínáljanak lehetőséget.

Mivel a fejlődés egy nagyon fontos cél, a Lidl a magyar beszállítókért kialakított program részeként, az áruházlánc lehetőséget biztosít a beszállítói számára, hogy a hazai megjelenés mellett, az exportpiacon is megtalálják a helyüket.

„A belföldi megjelenés mellett exporttörekvéseikben is támogatjuk partnereinket és nagy örömünkre több mint harmaduk már élt is ezzel a lehetőséggel. 2021-ben 170 beszállítónk 726 terméke jutott el a külpiacokra és 28 országban találkozhattak a vásárlók a kiváló minőségű magyar termékekkel, amelyek értéke 81 milliárd forintot tett ki. Mindez azért is fontos, mert az export által a hazai vállalkozások mind stabilabban tudnak működni, ami lehetőséget teremthet újabb fejlesztésekre, beruházásokra, munkahelybővítésekre, vagyis több tekintetben is hozzájárulunk a magyar gazdaság sikereihez.” – emelte ki Tőzsér Judit a Lidl Magyarország vállalati kommunikációs vezetője.

Ahhoz, hogy a magyar termékek sikeresen teljesítsenek akár a hazai, akár a külföldi polcokon, a Lidl létrehozta azt a támogatói programot, amely már 9 éve egyre komolyabb lehetőséghez juttattja a magyar vállalkozásokat és a magyar gazdaságot egyaránt.

A „Lidl a magyar beszállítókért” program, és a hozzá kapcsolódó „Lidl Akadémia Plusz” edukációs program segítségével a beszállítói partnerek felkészültebbé és magabiztosabbá válnak a külföldi piacokon is.

A vállalat és a magyar beszállítók közti partneri együttműködés az export valódi fellendülését hozta. A legtöbb magyar terméket Romániába, a legváltozatosabb kínálatot Szlovákiába exportálják, de igazán számottevő exportpiac lett a magyar beszállítók számára Németország, Csehország, Horvátország, Lengyelország és az Egyesült Királyság is. A külföldi piac pedig egyre nyitottabbá válik a magyar termékekre, aminek köszönhetően a Kanári- szigetek Lidl bolt-hálózatában 6 magyar beszállító termékei is felkerülhettek a polcokra.

A Lidl Magyarország több exportnövelő programja közül kiemelkedő a 2014-ben útjára indított Lidl Wine Expo Hungary, amely a külföldi piacok mellett, a hazai vásárlóerőt is komolyan megnövelte.

A Lidl Magyarország jelenleg a legnagyobb hazai borexportőr. A teljes magyar palackos borexport 36 százalékát az áruházlánc bonyolította, aki ezzel megőrizte Magyarország legnagyobb borexportőri címét. A vállalat 7,8 milliárd forint értékben juttatott el 184 féle hazai bort Európa-szerte 15 országba. A legnépszerűbb borfajtáknak továbbra is a Szürkebarát, a Királyleányka, az Egri Bikavér, a Tokaji Furmint és az Irsai Olivér bizonyultak. A legnagyobb felvevőpiacot az Egyesült Királyság jelentette, és az országba irányuló palackos borexport több, mint 90%-a Lidl Magyarországhoz köthető.A folyamatosan növekvő exportpiac legkelendőbb termékei között a tejtermékek, a kekszek és rágcsálnivalók, olajok és margarinok, fagyasztott termékek, állateledelek, a különféle kenyerek, zöldségek és gyümölcsök, a friss húsok is helyet kaptak.