Óriási mínusz az OTP-részvénynél

Brutális eladói nyomás van az OTP Bank részvényén. Ma másfél százalékos pluszban nyitott a részvény a Budapesti Értéktőzsdén, de aztán délután fél 5 tájban már 20 százaléknál is nagyobb volt a mínusz. A forgalom jóval átlag feletti. A bankpapír ára benézett 10 ezer forint alá is, utoljára 2020 novemberében volt ilyen olcsó a részvény.

Az orosz-ukrán háború kitörésének napján, múlt csütörtökön 20 százalék mínuszban is jártak az OTP-részvények, nap végére kicsit korrigált az árfolyam. A nagy esés után másnap, pénteken bő 10 százalékos emelkedést produkált a részvény. Azonban tegnap, a háború folytatódása, durvulása, és az Oroszországot érintő nyugati szankciók keményedése napján az OTP-részvény újra nagyot esett, közel 14 százalékos mínuszban zárt, nagy forgalom mellett.

A maival együtt közel 40 százalékos a részvény árának esése idén.

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX is jókora, 10 százalék körüli esést mutat (nem is csoda persze, a legnagyobb súllyal az OTP szerepel benne), a többi nagy részvény (Mol, MTelekom, Richter) is mínuszban (2,5-6 százalék között).