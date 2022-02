A koronavírus miatt bezár Nagy-Britannia legrégebbi kocsmája

A Ye Olde Fighting Cocks háborúkat, járványokat és gazdasági válságokat vészelt át, a koronavírus viszont most teljesen kivéreztette a kocsmát.

Egy több mint 1200 éves kocsma is áldozatául esett a pandémia gazdasági következményeinek: a St. Albansban található Ye Olde Fighting Cocks 2022 februárjában olyan rossz anyagi helyzetbe került, hogy csődgondnokság alá került – írja a BBC.

A hely bérlője a kocsma közösségi oldalán osztotta meg a szomorú hírt, miszerint cégével csődbe mentek. Christo Tofalli szerint már a pandémia előtt is anyagi nehézségekkel küzdöttek, ám az elmúlt két év olyan helyzet elé állította az egész vendéglátóipart, amilyenre még nem volt példa karrierje során. Csapatával mindent megpróbált, hogy megmentse a kocsmát, ám nem sikerült elkerülni a csődöt. A helyet birtokó Mitchells and Butlers a lapnak elmondta, hogy a csődeljárás és a bérlőváltás ellenére egyelőre nem pecsételődütt meg végérvényesen a Ye Olde Fighting Cocks sorsa. Jelenleg új bérlőkkel tárgyalnak, és reménykednek abban, hogy rövid kihagyás után folytatódhat a kocsma többszáz éves története.

A Ye Olde Fighting Cocks egyike azoknak a létesítményeknek, amely Nagy-Britannia legrégebbi kocsmájaként hirdeti magát, ezen a téren ugyanis kifejezetten nagy a verseny a szigetországban. A Guinness rekordok könyve szerint a St. Albanyban található kocsmáé a cím, igaz, minden kételyt eloszlató bizonyíték nincsen arra, hogy pontosan mikori is az épület. Az egészen biztos, hogy az 1700-as években már ivóként üzemelt, ahol a nevéhez hűen kakasviadalokat is tartottak, de ennél sokkal korábban építhették: a vizsgálatok szerint 793-ban emelték az épületet, amelynek a ma is látható faszerkezetét a 11. században építették hozzá.