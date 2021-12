Áruhiány és áremelkedés rondíthat bele a karácsonyi készülődésbe

Idén az erőteljes áruhiány jelenti a legnagyobb változást, amely jelenséggel tavaly még nem szembesültünk. A hangsúly itt a még szón van, hisz már 2020-ban elkezdődtek a gyárleállások, és szűkültek a kapacitások, azonban több hónapnak is el kellett telnie, mire a hatások begyűrűztek a kiskereskedelembe. A most tapasztalható készletgondok még a tavalyi év gyártási nehézségeiből fakadnak, azonban a probléma a jövő év elejére megoldódni látszik. A mostani karácsonyi szezont befolyásolja majd az áruhiány, de ez egyszeri időszak lesz – mondta a Piac & Profitnak Madar Norbert, a GKI Digital vezető tanácsadója.

A gyártási kapacitások szűkülése miatt a vevők nem fognak találkozni a korábban megszokott minőséggel és választékkal a boltok polcain. Áruhiány alatt nem azt kell érteni, mint amit a járvány elején tapasztaltunk, amikor vadászni kellett például a lisztre, az élesztőre, a WC-papírra. A mostani termelési válság elsősorban a csipeket érinti, így az okostelefonok, laptopok, tabletek, televíziók, játékkonzolok kínálatát szűkíti. A GKI Digital szakértője szerint ezek a termékek limitált készlettel és választékban lesznek elérhetőek.

De az olyan termékeknél is szükség lesz a vásárlók türelmére, amelyek nagyméretűek, és nem Európai Unión belüli, hanem ázsiai gyártási láncból érkeznek. Ilyennek számítanak a bútorok, a nagyobb háztartási eszközök, sporteszközök, köztük a futópad, a szobabicikli és a hagyományos kerékpár.

Még az Amazon is azt kommunikálja, hogy idén érdemes egy hónappal előbb nekiállni a karácsonyi ajándékok beszerzésének. Nálunk a kereskedők – látva az ázsiai gyártási láncok problémáit – most úgy gondolják, azokra a termékekre lehet biztosabban számítani, amelyek már Magyarországon vagy legalább az Európai Unión belül vannak. Ami viszont valamelyik teherszállító hajó konténerében utazik épp, valószínűleg nem kerül az idei karácsonyfa alá – véli Madar Norbert, aki szerint nem arról van szó, hogy üresek lesznek a polcok, hanem arról, hogy a szűkös kínálatból lesz muszáj választani. – Aki a választékcsapdát szeretné elkerülni, jó, ha mielőbb nekilát a vásárlásnak – tanácsolja a szakember.

Drágább is lesz az ajándék

A tavalyi karácsonyhoz képest, termékkategóriától függően, akár 30 százalékos drágulás is lehet. De ezt az áremelkedést nem úgy kell elképzelni, hogy a kereskedők holnaptól árat fognak emelni, és karácsonyra minden drágább lesz. Ez tartós, év eleje óta velünk élő folyamat, csak hullámokban jön elő, és kereskedőtől függ, ki mikor lépi meg. Például egy új iPhone-nál már beépítették az árba a COVID-hatásokat. De egy olyan kávéfőzőért, amit már tavaly is kapni lehetett, és most már jelentkeznek az ellátási problémák, többet kell majd fizetnünk idén, mint tavaly karácsonykor – magyarázta a folyamatot Madar Norbert.

A szűkebb árukínálat tehát drágább termékeket is jelent, emiatt a vásárlók idén többet költhetnek, mint amit eredetileg terveztek. A GKI Digital felmérése szerint tavaly átlagosan 52 300 forint volt az ajándékokra szánt keret a magyaroknál, idén ez az összeg már meghaladja a 60 ezer forintot (60 411 forint). A karácsonyi ajándékokra szánt kiadás az egy háztartásra vetített átlagos, nettó havi jövedelem akár 17 százalékát is jelentheti. A több mint 60 ezer forintos keret közel 28 százalékát a gyerekek ajándékaira szánjuk.