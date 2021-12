Fűtési szezon: néhány szó a kazáncseréről

Az enyhe időjárásnak köszönhetően a háztartások kazánjai messze nincsenek még csúcsterhelés alatt, így rejtett hibáik és az elmúlt év során leromlott hatásfokuk még nem mutatkozott meg. Érdemes kihasználni az előttünk álló rövidke időt a tél beköszöntéig arra, hogy a fűtőberendezéseket ellenőriztessük, javíttassuk, vagy ha szükséges, korszerűsítsük.

Az Immergas becslése szerint legkevesebb 800 ezer olyan kazán működik jelenleg a magyar háztartásokban, amely már több mint 20 esztendős. Ezeknek a régi berendezéseknek a zöme elavultságuk miatt pazarlóan működik és környezetvédelmi-fenntarthatósági szempontból rosszul teljesít, mindemellett jelentős biztonsági kockázatot is rejt. Nem véletlen, hogy a környezetbarát tervezésre vonatkozó EcoDesign irányelvet követve az Európai Unió olyan szabályozást léptetett életbe, amelynek értelmében a területén 2015. szeptember 26. után már kizárólag modern, kondenzációs gázkazánok gyárthatók, forgalmazhatók, és üzembe helyezni is csak ilyen típusokat lehet.

Ha tehát kazáncserére vagy egy új fűtési rendszer beépítésére kerül sor egy háztartásban, akkor gázfűtés esetén csak kondenzációs készülék jöhet szóba, hiszen az említett uniós direktívát 2016. július elsejével hazánk is életbe léptette.

Ez a szabályozás valamelyest leegyszerűsíti a készülékválasztás összetett képletét, de a kazáncsere még így is meglehetősen komplex procedúra maradt, amely során több kritikus ponton kell okos döntést hoznunk ahhoz, hogy végül egy jól működő, komfortos fűtési rendszerünk legyen.

Még mielőtt valakit eltántorítana mindez attól, hogy modernizálja a fűtési rendszerét, szögezzük le: ezeket a döntéseket ideális esetben nem nekünk, hanem egy erre hivatott szakembernek kell meghoznia. Ha tehát kazáncserére adjuk a fejünket, a legfontosabb lépés, hogy profi segítségét kérjük. Ez a gyakorlatban nem túl bonyolult dolog, hiszen ha bekopogtatunk bármely jelentősebb kazángyártó vagy forgalmazó ügyfélszolgálatára, általában készséggel adnak egy listát azokról a szakemberekről, akikhez fordulhatunk. A mi dogunk mindössze az, hogy tárcsázzuk a számot és időpontot egyeztessünk – és ezzel el is kezdődik a kazáncsere folyamata.

A kazáncsere menete

A kazáncsere több lépcsős eljárás, amely egy laikus számára, aki mindössze egy jó fűtési rendszert szeretne, zavarba ejtő és frusztráló is lehet. Készüljünk tehát fel előre arra, hogy mi is vár ránk. Íme, a folyamat vázlatos menete:

anyagi lehetőségeink felmérése kéményellenőrzés vagy az égéstermék elvezetés lehetőségeinek megvizsgálása szakember megkeresése helyszíni szemle és a kazán kiválasztása gázterv készítése (ha tervköteles a kazáncsere) kémény átalakítás (ha szükséges) kazán vásárlása szükséges engedélyek beszerzése beszerelés ellenőrzés és a gyártó által feljogosított (szerződött) szakszerviz általi beüzemelés

1. Az anyagi lehetőségek felmérése

Még mielőtt belekezdenénk a kazáncsere folyamatába, vessünk egy pillantást a pénztárcánkra. A fűtéskorszerűsítés ugyanis biztosan nem lesz olcsó mulatság, hiszen nem csupán magát a kazánt kell megvásárolnunk, hanem szinte bizonyos, hogy a kéményt (égéstermék elvezető rendszert) is át kell alakíttatnunk, és ennek anyagköltségeihez még hozzáadódnak a különféle szakvélemények, engedélyezések és szerelések díjai is. Mindezek együtt jó eséllyel az egymillió forintos határ közelében lesznek, de például a beépített készüléktől vagy a kémény méretétől függően ennél jóval magasabb is lehet a számla végösszege.

Kazáncsere pályázati pénzből Mivel várhatóan nagy kiadások elé nézünk, kazáncsere esetén arról is tájékozódnunk, hogy igénybe vehetünk-e hozzá pályázati lehetőségeket – például a gyermeket nevelő családok otthonfelújítási támogatását (518/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet), amely a lakáson végzett építési tevékenységek befejezését és a számlák kifizetését követően 60 napon belül, de legkésőbb 2022. december 31-ig igényelhető, és felső határa 3 millió forint. Ez az összeg valószínűleg már a legmodernebb gázkazános fűtési rendszer kiépítésének és beüzemelésének költségeit is fedezi, ám arról se feledkezzünk meg, hogy az igényelt támogatás összege mellé ugyanakkora önrészt is hozzá kell tennünk – amire egyébként az állam egy kedvezményes, a futamidő végéig fix 3 százalékos kamatozású hitelt kínál.

2. Kéményellenőrzés

Még mielőtt szakembert hívnánk a helyszín felmérésére, nézzük meg, milyen kialakítású a kéményünk, mert egy régi gázkazánnal használt kémény nem feltétlenül, sőt szinte biztosan nem elégíti ki majd ki az új, kondenzációs készülékek telepítésre vonatkozó jogszabályi előírásokat. Kérjünk tehát egy olyan szakvéleményt a kéményseprő-szolgáltatótól, amely tartalmazza az adott kémény pontos állapotát, illetve szakvéleményt arról, hogy a meglévő kémény átalakítás nélkül vagy átalakítással alkalmas-e az új, korszerű gázkészülék égéstermékének kivezetésére.

3. Szakember megkeresése

Anyagi lehetőségeink számbavétele után és a kéményseprő-szakvéleménnyel a kezünkben keressük meg azt az épületgépészt, aki meg tudja mondani, milyen kazánra is lesz szükségünk. Amint azt már említettük, számos kazángyártó és forgalmazó szívesen ajánl nekünk ilyen profit, sőt akár egy komplett szakember-csapatot is, amely a teljes kazáncserét a felméréstől a beszerelésig elvégzi. Egyes munkafázisoknál – például a beszerelésnél – nincs is más választásunk, mint hogy egy engedéllyel rendelkező szakember segítségét vegyük igénybe, míg másokat – például az otthonunk fűtési igényeinek felmérését és a leendő kazánunk teljesítményének meghatározását – akár magunk is elvégezhetjük.

Ám ez utóbbit nem javasoljuk, mert a felmérés összetett folyamat, amely során nem csak azt kell kiszámolni, hogy hány köbméter a befűtendő tér, hanem számításba kell venni egy sor egyéb energetikai tényezőt is, mint például a szigetelés minőségét és hatékonyságát, a nyílászárók állapotát, a már meglévő fűtőtestek méretét, a fűtött és fűtetlen falfelületek és födémek nagyságát, sőt még a jellegzetes helyi időjárási viszonyokkal is kalkulálni kell.

Egyszóval bonyolult számítások adják meg végül, hogy mekkora teljesítményű kazánra lesz szükségünk, és ha ezt a számítást elrontjuk, annak igen komoly következményei lehetnek az életminőségünkre nézve. Például az, hogy nem lesz elég meleg otthon, pazarló és drága lesz a fűtés, és folyamatosan penészesednek a falak.

4. A helyszíni szemle és a kazán kiválasztása

Ennek során az épületgépész felméri a befűtendő ingatlant, és kiszámolja, mekkora teljesítményű kazán szükséges hozzá. Egyúttal átnézi a meglévő fűtési rendszerhez tartozó csövek, hőleadó berendezések (pl. radiátorok) és egyéb perifériák állapotát is, amelyek az új kazánhoz csatlakoznak majd.

Ekkor érdemes tisztázni azokat kérdéseket is, amik a kazán napi használatával kapcsolatosak: például, hogy csak fűtésre kívánjuk-e használni vagy használati meleg víz előállítására is, hányan élünk a lakásban, milyen rendszerességgel tartózkodunk ott, és így tovább. Mindezek a tényezők jelentősen befolyásolják, hogy milyen kazán kerüljön végül kiválasztása, hiszen egy kétszemélyes garzonba megfelelő lehet egy átfolyós kombi kazán a napi melegvíz igény kielégítésére, de egy több fürdőszobás családi házban, ahol 4-5 fő él, ez már nem opció, javasolt tárolós melegvíz előállítást választani.

Fontos paraméter lehet ma már egy kazán esetében az is, hogy működtethető-e egy okosház-rendszer részeként akár távirányítással is, mint ahogy az is, hogy mennyire képes modulálni a teljesítményét az átmeneti, kisebb hőigényű időszakokban. De az sem elhanyagolható faktor, hogy milyen a készülék szerelhetősége, hozzáférhetősége, milyen jótállást adnak rá. A kiválasztáskor ezen felül azt is számításba kell venni, hogy a jövőre nézve milyen terveik vannak a lakásban élőknek: kívánják–e majd bővíteni a fűtést vagy sem? Egyszóval a lakás adottságait és a benne élők életvitelét komplex rendszerként kezelve kell a kazánválasztás folyamatát végigvinni a szakemberrel.

Működik régi radiátorokkal is? Sokan aggódnak amiatt, hogy a modern kondenzációs kazán működhet-e hatékonyan egy régi, radiátoros rendszerben. A válasz igen, és ez a hazai éghajlati sajátosságoknak köszönhető, hiszen nálunk kevés az olyan hideg nap télen, amikor mínusz 5 fok alá esik a kinti hőmérséklet. Hideg időben ugyanis jóval melegebb vizet kell termelnie a kazánnak, aminek a következménye az lehet, hogy nem indul be az a kondenzációs folyamat, ami az ilyen berendezések takarékos működésének záloga. Ám összességében egy teljes fűtési szezonra nézve még így is jelentősen kevesebbe kerül a fűtésünk, mint egy régi, hagyományos gázkazánnal.

5. Gázterv készítése (ha tervköteles a kazáncsere)

Egy kazáncsere kétféle lehet: „tervköteles” vagy „nem tervköteles”. Előbbi esetében a rendszer átalakítása gázterv alapján történik, amit kizárólag jogosultsággal rendelkező épületgépész tervező készíthet el a helyszíni felmérés során. A gázrendszerről készült terven szerepelnie kell a hőtermelő berendezés – vagyis a kazán – megjelölésének (gyártó, típus, egyéb adatok), a szerelési munkálatok és betartandó szabványok megnevezésének. A gázszolgáltató csak olyan tervre adhat engedélyt, amelynél valamennyi elemében megfelel a hatályos szabványoknak és előírásoknak. A terv elfogadására 15 napos határideje van a szolgáltatónak, a kivitelezés pedig csak a jóváhagyott gázterv birtokában kezdhető meg. A munka során szigorúan követni kell tervben foglaltakat, és ha mégis el kell térni tőle, akkor a tervet módosíttatni kell a tervezővel, illetve ha a tervmódosítás a műszaki biztonságot is érinti, akkor a teljes tervet újra engedélyeztetni kell a gázszolgáltatóval is. A munka az engedély ismételt megadása után folytatható.

A „nem tervköteles” kazáncsere A gáztervezés hosszadalmas és költséges folyamatán nem kell feltétlenül végigmennünk, mert megeshet, hogy megfelelünk a 1/2020. (I. 13.) Kormányrendelet 7. paragrafusában foglaltaknak. Ebben az esetben a kiválasztott gázkazánt csak be kell szerelnie egy erre a munkára feljogosított szakembernek, aki a gázszolgáltató nevében elvégzi a kivitelezés műszaki-biztonsági ellenőrzését is.

6. A kémény átalakítása (ha szükséges)

A kondenzációs kazánra váltás során általában a kéményt is át kell alakítani, ezzel mindenképp számolnunk kell. Nagyon fontos, hogy ha az új készülék üzemeltetéséhez a már meglévő kéményt tervezzük igénybe venni, a kivitelezés megkezdése előtt kérni kell a kéményseprő-ipari szolgáltató előzetes nyilatkozatát arról, hogy erre a meglévő kémény alkalmas-e. Ha maradunk a kémény átalakításnál, akkor kalkulálnunk kell a gázkazán és a beépítésének költsége mellett ennek díjával is, és külön kéményes szakember bevonását igényli.

7. Kazán vásárlása

Talán a legegyszerűbb része a kazáncserének az, hogy megkeressük a gáztervben megállapított készüléket a piacon, és a legjobb áron megvásároljuk. Természetesen ahhoz, hogy a számunkra ideális gázkazánt vegyük meg, a fentiekben részletezett procedúrán mindenképpen át kell esnünk, de megéri ez a fáradság, mert így biztosak lehetünk, hogy az ideális berendezést vesszük meg, amely az igényeink szerint szolgál majd minket a következő években. Mielőtt fizetünk, még egyszer győződjünk meg róla, hogy a készülék minden paraméterében megfelel-e a tervben leírtaknak, illetve ha pályázatból finanszírozzuk a vételárat, akkor a pályázati kiírás feltételeinek is. Ez utóbbi például előírhatja az úgynevezett uniós ökocímke meglétét is, ami azt szavatolja, hogy még a vonatkozó EU rendeleteknél is szigorúbb szennyezőanyag-kibocsátási követelménynek felel meg a kazán, és az uniós előírásban foglalt 56 mg/kWh NOx határértéknél jobb adatokkal rendelkezik.

8. Szükséges engedélyek beszerzése

Tervköteles készülékcsere esetén a munkavégzés megkezdése előtt be kell szerezni a szükséges engedélyeket és a munkák elvégzése után többek között a gázművek műszaki ellenőrzési osztálya (MEO) az elkészült rendszert ellenőrzi, és tanúsítványt állít ki abban az esetben, ha a rendszert megfelelőnek találja, és rendelkezünk a következő dokumentumokkal: engedélyezett gázterv, kéményseprői szakvélemény és a szerelő által kiállított nyilatkozatok.

9. Beszerelés

A beszerelés alapkövetelménye, hogy kizárólag a munkára engedéllyel rendelkező szakember végezze. Ezeknek a szakembereknek a névsorát 2020. január 1-jétől a Magyar Mérnöki Kamara vezeti, és ebből a listából lakóhely szerint kereshetjük ki a hozzánk legközelebb dolgozó szerelők elérhetőségét.

A kivitelezés befejezése után a MEO szolgáltatása az első alkalommal ingyenes, de ha a felülvizsgálat hibát talál, a további kiszállások díjkötelesek. A sikeres műszaki felülvizsgálatot követő 6 munkanapon belül a gázművek szakembere beindítja a szolgáltatást.

10. Ellenőrzés és a gyártó által feljogosított (szerződött) szakszerviz általi beüzemelés

Ha mindezek rendben vannak, a gázkészülékünket a gyártó által feljogosított szakszervizzel üzembe kell helyeztetni, mert a vonatkozó jogszabályok értelmében addig a berendezés nem használható. A kazánunk ezután szépen duruzsolva meleget ad, és mi kényelmesen hátradőlhetünk. Ám ne higgyük, hogy további teendőnk nincs a készülékkel.

Így gondozd a kazánodat

Valószínűleg senki nem lepődik meg azon, ha azt mondjuk: a kazánokat a hosszú, zavartalan, biztonságos és takarékos működés érdekében rendszeresen át kell vizsgálni, és apróbb karbantartási munkákat kell végezni rajta. Erre egyébként a jótállás megőrzése miatt is szükség van, és a felhasználónak illetve az üzembentartónak rendelet is előírja a rendszeres ellenőrzést. Egyszóval gondozni kell a kazánt. Annál meghökkentőbb tény lehet viszont az, hogy a szerelői tapasztalatok szerint a rendszeresen ellenőrzött, szépen gondozott és kitisztított gázkészülékek élettartama akár a többszörösére is megnőhet! Egyszóval semmiképpen ne mulasszuk el az éves karbantartásokat, és ezt feltétlenül bízzuk szakemberre évente egyszer, még a fűtési szezon beköszönte előtt.