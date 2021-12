Drágulnak a hitelek, óvatosnak kell lennie annak, aki kölcsönből vesz karácsonyi ajándékot

Nagy tempóra kapcsolt a kamatemelési sorozatában a Magyar Nemzeti Bank, bő két hét alatt négyszer vitte feljebb az irányadó kamatot, így az már 3,1 százalék, pedig november közepén még 1-essel kezdődött a kamatláb. Ahogyan nagy tempóban ment feljebb ez, úgy emelkednek szélsebesen a bankközi kamatok. A háromhavi budapesti bankközi kamatláb tegnap 3,45 százalék volt, ez nyolcéves csúcsnak felel meg, derül ki a napi.hu cikkéből. És hogy miért fontos ez? Mert a legtöbb változó kamatozású hitel referenciakamata ez a bankközi kamat. De a hosszabb kamatperiódusú hiteleknél is durva kamatemelkedést hoztak az elmúlt hetek, az éven túli referenciakamatok szintén 2013 óta nem látott magasságokban vannak, bőven 4 százalék fölött (december 2-án 4,48 százalékon) jár például az ötéves kamat.

Mindezek pedig nem jó hírek a karácsonyi vásárlást hitelből megoldani akarók számára. Ilyenkor általában nő a hitelfelvétel, sokan áruhitelből vesznek ajándékokat, nagy értékű elektronikai termékeket, bútorokat. Több boltan is 0 százalékos thm-mel kínálják az áruhitelt, de lehet benne trükk, mert ugyan a kölcsön kamatmentes, de közben meg a termék lehet, hogy drágább így, mint egy másik üzletben, ahol nem ingyen van a hitel.

Vagy személyi kölcsönt vesznek fel többen. „Vannak változó és fix kamatozású személyi hitelek is, mivel azonban a piac arra számít, hogy a jövőben tovább emeli a jegybank az alapkamatot, és így a bankközi kamatok is emelkedhetnek, a változó kamatozású hitelek helyett érdemes lehet most fix kamatozásút választani.”

Az MNB emellett létrehozott egy minősített fogyasztóbarát személyi hitel minősítést is, amelyet olyan személyi kölcsönök kaphatnak meg, amelyeknek a törlesztőrészlete a futamidő végéig fix, emellett számos már fogyasztóbarát kritériumnak is meg kell feleljenek, például online is igényelhetők, a hitelintézetnek befogadás után maximum három (online igénylés esetén 2) munkanap alatt folyósítani kell a pénzt, és a költségek, valamint a maximális kamat is maximálva van. Jelenleg hét magyarországi pénzügyi cég kínál ilyen minősített fogyasztóbarát kölcsönt, hívja fel a figyelmet a portál.