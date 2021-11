Jóval egyszerűbb lesz átíratni a rezsiszámlákat, fogyasztásmérőket

Adatváltozás-kezelési szolgáltatás (AVSZ) bevezetéséről döntöttek a parlamentben. Az elsőre meglehetősen furcsa című jogszabály nagyon is gyakorlati változásokat hoz majd. Például névváltozás esetén ma még meglehetősen macerás eljárással lehet csak minden rezsiszámlát átíratni, de ez a jövőben megváltozik. A magánszemélyek a kormányablakban, de elektronikusan is kezdeményezhetik, hogy az állami nyilvántartásokban tárolt név-, cím-, valamint kapcsolattartási adataik változása esetén értesítést kapjanak azok a közművek, telekommunikációs cégek, amelyekkel szerződéses jogviszonyban állnak – ez a lényege egy tegnap elfogadott törvénymódosításnak az azénpénzem.hu összefoglalója szerint. (Arra is lehetőség lesz, hogy az ügyfél értesíthesse az általa megjelölt szolgáltatókat, hogy halála esetén ki az a személy, akivel fel kell venniük a kapcsolatot.)

A jogszabály az AVSZ-t a 2022. január 1-jétől vezeti be, a szolgáltatók 2021. december 1-jétől csatlakozhatnak a rendszerhez.

A lehetőséggel azonban csak azok élhetnek majd, akik igénybe veszik az állami elektronikus azonosítást (ilyen az Ügyfélkapu), ehhez kapcsolódva a „biztonságos kézbesítési” tárhelyet. Van még feltétel: külön regisztrálni kell ugyanis az adatváltozás-kezelési szolgáltatónál. A kormány ráadásul fenntartja a jogot, hogy még egyéb feltételeket is megszabjon – emeli ki a portál.

Változtattak a lakcímbejelentés szabályain is. A módosítás indoklása szerint a „polgár szabadon megválaszthatja azt a helyet, amelyet az otthonának tekint, ahová kötődik, anélkül, hogy a folyamatos ottlakás követelményét teljesítenie kellene”. Mint kifejtették még: a lakcímbejelentések egy része nem a valós viszonyokat tükrözi, vagyis az emberek egy része valójában nem ott él, ahová a lakcímbejelentése szól. Most azonban megszüntették azt a követelményt, hogy a „polgárnak” életvitelszerűen a lakóhelyként bejelentett lakásban kell élnie. Ezentúl a lakóhely az a lakás, amelyet ekként bejelentenek, írják.