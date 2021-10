Akkora az áremelkedés, hogy az a majdani nyugdíjakat is felzabálja

Nyolcéves csúcson az infláció: az átlagos áremelkedés 5,5 százalékos volt szeptemberben, és a helyzet csak romlani fog a következő pár hónapban, novemberben-decemberben 6 százalékos is lehet a drágulás. Az élelmiszerek többsége és az üzemanyag brutális tempóban drágul. Ennek pedig van olyan kellemetlen következménye is, hogy az önkéntes nyugdíjpénztárak már nem bírják tartani ezzel a tempót, a legtöbb pénztári alap hozama nem érte el az inflációt, vagyis reálértelemben negatív hozamot termeltek. Ez még a jobbik eset, vannak ugyanis a konzervatív, főként állampapírokat tartó alapok, ahol pedig soknál negatív volt nemcsak a reálhozam, hanem a bruttó hozam is, az állampapírok árfolyamesése miatt – ezt mutatja a napi.hu által felvázolt, a jegybank adataira támaszkodó összkép.

Az év első kilenc hónapjában az árak emelkedésével egyedül a legnagyobb kockázatot vállaló, vagyis részvénytúlsúlyos portfóliók vették fel az iramot. (A részvények aránya legalább 40 százalékos, ezeket növekedési portfoliónak hívjuk.) A Magyar Nemzeti Bank (MNB) adataiból számolt hozamok alapján 42 hazai önkéntes nyugdíjpénztári alap közül mindössze 14 olyan volt, amelyiknek az árfolyama időarányosan legalább annyival emelkedett, mint a fogyasztói árak, írja a portál.

„A pénztártagok legnagyobb része viszont nem ezekben, hanem úgynevezett kiegyensúlyozott alapokban tartja a megtakarítását, amelyek 25-40 százalék közötti arányban tartanak részvényeket. Ezek hozama már alacsonyabb volt, főleg miután a magyar állampapírok árfolyama az idén esett. A kötvényeké több mint 4 százalékkal, ezen belül a leghosszabb állampapíroké csaknem 6 százalékkal ment lejjebb. Szeptember végén egyetlen olyan kiegyensúlyozott alap volt, amelyiknek a hozama legalább időarányosan megverte az inflációt, a többi közepesen kockázatos alap hozama januártól számítva 1,32-3,87 százalék között alakult, ami évesítve 1,7-5,2 százalék közötti teljesítménynek felelne meg.”

Persze, az önkéntes pénztárba azért rakja a pénzt az ember sok éven át, hogy majd nyugdíjba menetelkor az kiegészítse az állami nyugdíját. Így egy év teljesítménye nem számít nagyon. Bár kellemetlen az idei, az infláció által felzabált alacsony hozam, de hosszabb távon nézve azért még mindig pluszt termelnek az önkéntes nyugdíjpénztárak. „Az önkéntes nyugdíjpénztári szektor 10 éves és 15 éves (záró vagyonnal súlyozott) nettó hozama 6,23 százalék, illetve 5,91 százalék volt tavaly – közölte korábban az MNB. Ezek 3,87 százalék, illetve 2,49 százalék reálhozamot jelentenek a tagok számára.”