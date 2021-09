Azon agyalnak, 10 évvel meghosszabbítják Paks1 üzemben tartásának idejét

2014 elején, amikor hivatalossá vált, hogy a Paks2 atomerőművet az oroszokkal építteti a magyar kormány, azzal indokolták a sietséget, hogy Paks1 blokkjait lassan le kell állítani, és a Paks2 a 2020-as évek közepétől már termelhet is áramot, amikortól elkezdődne a most még egyetlen atomerőmű blokkjai működésének végső fázisa. (2032-ben jár le Paks1 engedélye.) Paks2 nyögvenyelősen halad, szakemberek már évek óta pedzegetik, hogy lenne lehetőség Paks1 blokkjai élettartamának meghosszabbítására. És most már a Paks1-et üzemeltető MVM Zrt. elnök-vezérigazgatója, Kóbor György sem titkolja, ezen agyalnak.

Az Indexnek adott interjúban Kóbor elmondta, hogy „teljesen más a geopolitikai környezet, mint amikor döntés született a Paks II-es beruházásról. Európában mindenhol felgyorsult a szenes erőművek kivezetése. Ilyen értelemben az, aki nukleáris kapacitást épít, geopolitikai erőt létesít. Mivel energetikai szempontból lenne értelme, tulajdonosi oldalról nálunk is felvetődött, hogy vizsgáljuk meg a meglévő blokkok üzemidő-hosszabbításának a lehetőségét.”

Ezért jöhet szóba a 10 éves hosszabbítás esetleg.

„A mai Paksi Atomerőmű nem ugyanaz, mint amit anno megépítettek. Folyamatosan fejlesztjük, modernizáljuk, így a mai napig az egyik legbiztonságosabb létesítmény. A normál fejlesztéseken túl bizonyos elemeket a fukusimai események után javítottunk, cseréltünk, most is folyamatban van egy kiemelt irányítástechnikai rekonstrukció” – fogalmazott Kóbor.

De nem egyhamar lesz erről elhatározás. Ezt a következővel magyarázta az elnök-vezérigazgató: „meglátjuk, mit tudunk csinálni a plusz 10 évvel, ha folytatódik a termelés, de mivel a világ energiaigénye évről évre növekszik, az alaperőművek által termelt energia felértékelődik. Plusz ott van egy hasonló mélységű jogi munka is, amit a jogászainknak a korábbi üzemidő-hosszabbításkor el kellett végezniük. Ezen is át kell rágni magunkat. Ez egy összetett és hosszabb folyamat. Döntés rövid távon nem várható.”