Kórházaknak szállítana be a NER titokzatos milliárdosa, állami támogatást és nyomott árú telket kapott hozzá

Továbblép az 56 milliárdos forgalmat összeszedő Magno Studio Kft., ehhez komoly állami segítséget és nyomott áru telkeket kapott.

Bátor Söröző – ez a felirat áll azon a nyíracsádi házon, amelyiken kívülről semmi sem utal arra, hogy egy milliárdos állami támogatást bezsebelő cég, a Miller Industries Hungary Textilipari és Kereskedelmi Kft. székhelye. Az 1,2 milliárd forintos támogatás az Egészségipari Támogatási Programból (ETP) érkezett, amit tavaly indítottak a koronavírus-járvány árnyékában az egészségügyi termékeket előállító hazai cégek beruházásainak segítésére.

A Miller Industries Hungary Kft. a Somogy megyei Marcaliban kétmilliárd forintot fektet be, ebből 1,2 milliárd forint az állami támogatás: egyszer használatos műtéti eszközöket és izoláló szetteket, valamint hialuronsav-termékeket gyártanak majd. Nem csak az államtól kapott támogatást a Miller Industries, Sütő László, Marcali fideszes polgármestere a Sonline.hu cikkében arról beszélt, hogy a cég kedvezményes áron jutott hozzá két, összesen egyhektáros telekhez a keleti ipari parkban. Szerettük volna megtudni, hogy milyen eljárás után és mekkora kedvezményt adott az önkormányzat a cégnek, de levelünket válasz nélkül hagyták.

Pedig érdekes lett volna minél több részletet megtudni arról, mivel érdemelte ki a bizalmat a vállalkozás, a külső szemlélő számára ugyanis a Miller Industries eddigi tevékenysége nem utal egészségipari tapasztalatokra. Főtevékenysége divat-és formatervezés, tevékenységi körei közé csak februárban vették fel a gyógyszerkészítmények, illetve orvosi eszközök gyártását, négy hónappal azelőtt, hogy Varga Mihály pénzügyminiszter bejelentette az ETP-ből elnyert támogatást. Amikor pedig Marcali fideszes polgármestere javaslatot tett a vevőkijelölésre az ipari parkban található ingatlanra, még csak egy hónapja utalt bejegyzés a cég tevékenységei között egészségipari feladatokra.

A cég eddigi gazdálkodása alapján sem kézenfekvő, hogy milliárdos állami támogatásra érdemesítsék: a csúcsévben, 2020-ban 124 millió forint árbevételt és 1,3 millió adózott eredmény ért el. Hivatalos elektronikus elérhetőségként egy gmailes címet adott meg, honlapját hiába kerestük, eddigi tevékenységére leginkább az utal, hogy alapítója az a Molnár Tímea, aki többek között a francia luxustermékeket gyártó Monclernek és a Max Marának is bedolgozó Tim-X Group varrodalánc tulajdonosa. Molnár a céget Szécsi Ildikónak (később Czehelnik-Szécsi Ildikó) adta el, aki tavaly novemberben továbbértékesítette azt.

A Miller Industries Kft. székhelye Nyíracsádon:

A jelenlegi tulajdonos személye segítheti a megértést: Varga Mihály bejelentésekor a Miller Industries Kft. már hét hónapja a Magno Studio Kft.-n keresztül Horváth László érdekeltségében állt. A Magno Studio Kft. az egyik legtitokzatosabb, a NER-hez köthető cég: honlapja nincsen, tulajdonosáról nyilvános képeket, megszólalásokat nem lehet találni. Mindennek ellenére a cég bő öt év alatt csaknem 56 milliárd forintnyi bevételre tett szert, tavaly 16,6 milliárdos értékesítés mellett 1 milliárd 142 millió forintos hasznot ért el, ráadásul úgy, hogy az Opten céginformációja szerint mindössze három főt foglalkoztat.

Milliárdok a plakátkampányokból, kapcsolat Rogán-Gaál Cecíliával Bár a Magno Studio az egyszerű szemlélő számára szinte láthatatlan, és referenciáival sem büszkélkedik nyilvánosan, rendre nagy értékű közpénzes megrendeléseket nyer el. Átlagosan egymilliós percdíjért készített műsort az állami Antenna Hungáriának, 433 millió forint közpénzért pedig a CÖF-imázsfilmjeit alkotta meg. 2019-ben a Magno Studio szervezte a védjegyjogokon keresztül Rogán-Gaál Cecíliához köthető Fitbalance Aréna Tavasz és a Fitbalance Kids nevet viselő sporteseményeket, amelyekre a Hvg.hu szerint százmilliókat dobtak össze állami cégek. Rogán-Gaál Cecília férje ekkoriban még Rogán Antal, Miniszterelnöki Kabinetiroda vezetője volt. Márpedig az állam propagandaköltéseiből jókora szelet jutott Horváth László cégének: az Átlátszó szerint a 2018 januárjában futó Stop Soros!-kampányból 676,3 milliót kapott a cég, a választás előtti 7 milliárd forintos propagandaköltésekből pedig egy 3,8 milliárdos szeletet hasított ki.

Ügyvédhez futnak a szálak

A titokzatos – a Hvg.hu szerint korábban egy békásmegyeri panelban élő – Horváth László tavaly november 25-én a Magno Studióval nemcsak a nyíracsádi textilcéget szerezte meg, hanem ugyanazon a napon a pécsi Real Emboss Kft.-t is. Utóbbit Kiss Viktortól vásárolta meg. A nyilvánosan elérhető adatok szerint Kiss egy adó-és ingatlanügyekre specializálódott ügyvéd, aki körül szinte pókhálószerűen szövődnek olyan cégügyek, amelyeknek a szálai több esetben az adóparadicsomként számon tartott Seychelle-szigetekre vezetnek. Kiss Viktor maga is érintett offshore-hátterű cégben, ügyvezetője a székhelyszolgáltatást is nyújtó Nemzetközi Adó- és Ingatlantanácsadó Kft.-nek, amelynek tulajdonosa egy Seychelle-szigeteki vállalkozás (a Mahéban bejegyzett International Tax & Property Consulting Inc.). Az offshore-céget Kiss Viktor képviseli. Ezt a székhelyszolgáltatást veszi igénybe a Sarka Kata által ügyvezetett, offshore háttérű Smart Development Kft. is. A magyar cég tulajdonosa a Seychelle-szigetekre bejegyzett SMT DEV Ltd., amelynek valódi tulajdonosát nem ismerjük, de kézbesítési megbízottja ugyancsak Kiss Viktor. A székhelyszolgáltató Bartók Béla úti címére jegyezték be a megalapításakor a Miller Industries Kft.-t is. A textilcéget Horváthnak eladó Czehelnik-Szécsi Ildikó tevékenységének nyilvánosan elérhető nyomai gyakorlatilag nincsenek, cégadatokból az látszik, hogy Sarka Kata tőle vette át a Smart Development ügyvezetését 2017-ben. Sarka pedig annak a Rogán-Gaál Cecíliának az üzlettársa, aki – mint említettük – az állami cégek által támogatott sportversenyeken keresztül köthető össze Horváth Lászlóval.

Horváth Lászlónak ugyancsak van egy offshore-hátterű érdekeltsége, amelyben ügyvezető. A Chorio Kft. tulajdonosa az a SMT DEV Ltd.-vel egy Seychelle-szigeteki címen működő Cover Design Ltd., amelynek magyarországi megbízottja Kiss Viktor volt (jelenleg pedig feltehetően a testvére, Kiss Gergely). Horváth László építési cége szintén ezen a székhelyen működik.

Úgy tűnik, hogy Kiss Viktor a Miller Industries Hungary Kft. életében is aktívan részt vesz. Bár a cég kérdéseinkre hetek elteltével sem válaszolt, levelünk elküldése után néhány nappal érdekes cikk jelent meg a Matolcsy György jegybankelnök véleménycikkeit is közlő Növekedés.hu-n. Az írásban a Miller Industries tulajdonosáról, illetve annak előéletéről, közpénzes ügyeiről egyáltalán nem tesznek említést, a megszólaló Kiss Viktor, a cég projektmenedzsereként nyilatkozik. A cikkből kiderül, hogy a cég döntően az állami kórházak számára gyárt majd egyszer használatos műtéti eszközöket, izoláló szetteket és bár egészségügyi tapasztalatuk nincs, varrodai nagyon is van, „így voltaképpen csak a sterilizálás az”, amit meg kellett oldaniuk. Kiss Viktor szerint cél és egyúttal elvárás is, hogy elsősorban a hazai igényeket elégítse majd ki a cég a megfizethető, itthoni gyártásból származó termékekkel. Állítólag az árakat is ennek megfelelően kalkulálták, így a jelenlegi költségek feléért-harmadáért juthatnak tőlük műtéti szettekhez az egészségügyi intézmények a központi közbeszerzésen keresztül.

A szövevényes kapcsolatokat itt nézheti át, az egyszerűség kedvéért a székhelykapcsolatokat nem jelöltük:

Kérdéseinket elküldtük a Pénzügyminisztériumnak és a Miller Industries Hungary Kft.-nek is, leveleinkre azonban cikkünk megjelenéséig nem érkezett válasz. Hiába kerestük Kiss Viktort is, így arra sem kaptunk lehetőséget, hogy megszólaltassuk az offshore-cégek végső tulajdonosait.