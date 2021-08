NYUSZET-alapító: Orbánék elvették az idősek nyugdíjának a negyedét

A Népszavának adott interjút Juhász László, a Magyar Szakszervezeti Szövetség nyugdíjas tagozatának vezetője, a NYUSZET alapító elnöke. Korábban mi is beszámoltunk róla, hogy Áder János köztársasági elnök nagyságrendileg 4,4 millió forintos nyugdíjra számíthat. Juhász László szerint ez erkölcstelen és elfogadhatatlan, mivel a legkisebb és legnagyobb nyugdíjak közti eddigi százszoros különbséget százötvenszeresre növeli meg.

Borzasztó igazságtalan, hogy egy 28 500 forintos minimálnyugdíjból élő – még ha tudjuk is, hogy nagyon kevés ilyen ember van – 12 és fél év alatt kap annyi pénzt, mint Áder János egyetlen hónapban

– mondta. Arra a felvetésre, hogy várhatóan egyre több hasonlóan magas nyugdíjat állapítanak majd meg, ha a mostani politikai elit eléri a nyugdíjkorhatárt, az elnök úgy reagált: vissza kellene állítani a járulék- és nyugdíjplafont, ami megállítaná a nyugdíjak ilyen szélsőséges széthúzódását. „Erre mindig az a válasz, hogy nagyon magas bér után fizették a nyugdíjjárulékot, jár nekik a nagy nyugdíj, de arra nincs felelet, hogy vajon tényleg százszor, százötvenszer többet dolgoznak-e ezek az állami vezetők, mint az átlagemberek? Nyilván nem” – fogalmazott.

Juhász László szerint az sem elfogadható, hogy két évvel a korhatár betöltése előtt a köztársasági elnök elmehet nyugdíjba, mivel épp a Fidesz-kormány szüntette meg a korkedvezményes nyugdíjba vonulás lehetőségét a veszélyes munkakörben dolgozók körében is. Úgy látja: nem javított érdemben az idősek helyzetén, hogy idén először fordult elő, hogy kifizette a kormány az infláció alultervezése miatt járó nyugdíjkiegészítés egy részét már év közben. Juhász László szerint bár a legalacsonyabb ellátásban részesülőknek az a pár száz forintos pluszpénz is segítség, amit a 0,6 százalékos emelés jelentett, azt az infláció azonnal elvitte. Ráadásul a Nyugdíjas Szervezetek Egyeztető Tanácsa már tavaly februárban ezt kérte a kormánytól, de akkor nem is válaszoltak a levelükre, most – a választás előtti évben – pedig saját ötletként tálalva megcsinálták.

Minél idősebb valaki, annál szegényebb. Az elmúlt tíz évben a nyugdíjuk negyedét elveszítették az idősek, mert a bérek emelkedését nem veszik figyelembe az éves nyugdíjemeléseknél. Ez egy 150 ezer forintos átlagos nyugdíjnál 37 500 forint kiesést jelent havonta, éves szinten majdnem 450 ezer forint veszteséget

– mondta el azzal kapcsolatban, hogy 2010 és 2019 között 4,6 százalékról 14,3 százalékra nőtt a szegénységi küszöb alatt élő nyugdíjasok aránya.

Kiemelte: ha marad a mostani többség választások után, akkor még nagyobb lesz a baj, „mert marad az alacsony nyugdíjemelés és maradnak a novemberben kiosztott cukorkák.”