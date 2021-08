Kiváló az idei görögdinnye, de olcsóbb nemigen lesz

Nem valószínű, hogy tömegesen a 100 forintos lélektani határ alá esne idén az egyébként kiváló minőségű görögdinnye ára.

A szokásosnál kevesebb, ám kiváló minőségű az idei dinnyetermés eddig. Az időjárás kedvezett, az árak elfogadhatók, úgy tűnik, a fogyasztók elégedettek lehetnek. Hogy a termelők elégedettek-e, arra nehezebb általános választ adni. Mindenesetre beszédes, hogy az általuk megkapott árhoz képest mennyit fizetünk fogyasztóként az üzletben.

Ha nem elégedettek a gazdák, következő évben inkább nem kínlódnak

Kevesebb lehet az idei görögdinnyetermés, mint a korábbi években, a minőség viszont kiemelkedőnek tűnik – avatott be a FruitVeb Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács ügyvezető igazgatója, Hunyadi István. Korábban 200 ezer tonna körül termett ötezer hektáron a dinnye, idén viszont mindössze 3500–3600 hektáron ültettek, így arányosan kevesebb, 150–160 ezer tonna termés várható.

A termőterület csökkenésére többféle magyarázat is létezik. Az egyéves terméseknél mindig van ingadozás a termőterületben és a mennyiségben, főleg a kisebb termelőknél, attól függően, hogy az előző év(ek) hogyan sikerült(ek). Ha nem voltak elégedettek a gazdák, „inkább nem kínlódnak”. Generációs probléma, hogy kiöregedőben vannak a termelők – az idősebbek előbb-utóbb felhagynak a termeléssel. Azok közül is sokan lemorzsolódnak, akik nagyon kicsiben, csak kiegészítésként foglalkoznak dinnyetermesztéssel. Tavaly egy hűvösebb periódus miatt az első szedések minősége nem lett a legjobb, emiatt az egész szezon is gyengébb volt. Ez részben amiatt is van, hogy ha az első megvásárolt dinnye nem mézédes, akkor nem biztos, hogy vesz még egyszer az adott szezonban a fogyasztó. Az idei időjárás eddig nagyon kedvezett a gyümölcsnek, mézédes, és ez látszik a keresleten is.

45–50 forintot kap helyben a termelő

Az, hogy mennyit kapnak a termelők a dinnyéért, nagyban függ a termőtáj elhelyezkedésétől is. Hunyadi István szerint Békés megyében most 45–50 forint a telepi ár – vagyis amikor a földről elviszik a dinnyét, a termelőnek nem kell a szállítással foglalkozni. Ha ezt szembe állítjuk azzal, hogy Budapesten egy zöldséges standon 350 forint is lehet a dinnye kilója, akkor sejthetjük, hogy jókora árrés keletkezhet, ahogy fogalmazott: „valahol”. Az áruházláncoknál viszont ennél olcsóbban juthat hozzá a gyümölcshöz a vásárló: 190–200 forinttal indult a szezon, ahogy megérkeztek a nagyobb mennyiségek, ment lejjebb az ár, bejöttek az akciók. Hunyadi eddig 129 forintért látott a legolcsóbban dinnyét egy diszkontláncban. Úgy véli, az áruházi dinnyeárakkal mindenképpen elégedettek lehetnek a fogyasztók.

Nem tartja valószínűnek ugyanakkor, hogy az említett 129 forintnál lenne idén olcsóbb dinnye. Legfeljebb akkor, ha az időjárás miatt az érési láncok összecsúsznak. Az egynapos, 99 forintos dinnyeárra azt mondta, egyedi esetként előfordulhat, hogy egy lánc valamelyik üzletében egy-egy napra a meghirdetettnél is jobban akciózzák a már nagyon eladásra érett dinnyét, de egyébként mindenhol az országosan meghirdetett árakat tartják.

149 forintért kapni most dinnyét a láncokban

Több áruházláncot megkérdeztünk, náluk hogy megy idén a dinnye, közülük ketten válaszoltak. A Sparnál május közepe óta tart a dinnyeszezon, a magyar dinnye a 28. heti (július 11-el kezdődő) beszállításokkal indult – onnantól már csak Magyarországon termett görögdinnye érkezik be hozzájuk. Az akciózás a beszállítói ajánlatok függvényében megy. Július 22.–28. között a magvas görögdinnye akciós ára 149 forint, az ezt megelőző héten a nem akciós ár 279 forint volt. Ugyanebben az időszakban a magszegény görögdinnye akciós ára (csak az Interspar hipermarketekben) 199 forint, a nem akciós fogyasztói ár a Spar szupermarketekben 299 forint volt. Jelenleg (július 29. és augusztus 4. között) a magszegény görögdinnye ára 149 forint. Hogy lesz-e ennél olcsóbb a gyümölcs, azt nem tudták megmondani – azt írták, a fogyasztói árakat a beszerzési árak fogják meghatározni a továbbiakban is.

A Lidl Magyarország raktáraiban július 6-a óta kizárólag magyar beszállítóktól érkező görögdinnyét vesznek át. Az első érési hullámban a kiváló minőségű magvas görögdinnyék érkeztek, majd jött a magszegény, és e hét végétől már a sárgabélű görögdinnye is kapható lesz. A meleg időjárásnak köszönhetően az idei évben a tavalyihoz viszonyítva két héttel korábban indult a dinnyeszezon, és az előrejelzések alapján úgy vélik, akár szeptember elejéig is kitarthat. Jelenleg a magvas görögdinnye 189 forint/kg, a magszegény pedig jelenleg 149 forint/kg áron vásárolható meg náluk.

Kiemelték, az áruházlánc célja ezúttal is a hazai igények maximális kiszolgálása mellett a magyar dinnye piaci pozíciójának erősítése és a magyar termelők támogatása. A 2020-as szezonban közel 12 ezer tonna magyar görögdinnyét értékesítettek itthon és külföldön összesen, amivel – úgy érzik – hozzájárultak a versenyképesség erősítéséhez.

Szeptember végéig is kitarthat a magyar dinnye

Most békési dinnyét lehet kapni a boltokban – a szabolcsi termelők mindig később ültetnek és szüretelnek, a technológia is más, így ők valamikor augusztus első felében kezdhetnek szállítani. Exportra viszonylag kevés megy a magyar görögdinnyéből – korábban 50–60 ezer tonnát vittünk ki, ez most 25–30 ezer tonna lehet. Amikor van magyar termés, önellátóak vagyunk dinnyéből – a kései fajtákkal szeptember végéig ki tudják szolgálni a magyar piacot a hazai termelők.

A minőségre biztosan nem panaszkodhatnak a fogyasztók, és az ár is elfogadható, az idei egy jó évnek ígérkezik. Az már más kérdés, hogy a dinnyés gazdák is sikeresnek érezhetik-e. A gazdasági sikerre Hunyadi István szerint azért nem lehet általános választ adni, mert az számos egyedi tényezőtől függ.