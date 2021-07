Kötelező oltás: Nem a munkáltatókra kellene bízni a döntést az érdekképviseletek szerint

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) elnöke, Parragh László informális egyeztetést kezdeményezett a kötelező oltásról a munkáltatói és munkavállalói érdekképviseletekkel. Mint írtuk, a kamara javaslata szerint a munkáltatóknak lehetővé kellene tenni, hogy kötelező oltást írjanak elő a dolgozóiknak. A Magyar Szakszervezeti Szövetség rögtön közölte, nem támogatják, hogy a munkáltatók szabad kezet kapjanak egy ilyen döntéshez, egyúttal egyeztetést szorgalmaztak. Kérésük úgy tűnik, meghallgatásra talált a kamaránál.

A kereteket ki kell jelölni

Parragh László első körben pár napja ült le beszélgetni a munkáltatói érdekképviseletekkel a kötelező oltásról. A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) főtitkára Perlusz László azt mondta a 24.hu-nak, a munkáltatók azt tartanák jónak, ha jogszabály rendelkezne arról, kiknek, milyen ágazatok dolgozóinak legyen kötelező az oltás. Van rá igény munkáltatói és munkavállalói oldalról is, hogy nagyobb legyen az átoltottság, hogy a dolgozók biztonságban érezhessék magukat a munkahelyükön, és hogy a termelés menjen, legyen munkájuk, keresetük – avatott be.

Személy szerint támogatja, hogy mielőtt döntés születik, egyeztessenek, átbeszéljék a felvetéseket, köztük kormányzati segítséggel a nemzetközi tapasztalatokat is. Ezen túl fontosnak tartja, hogy ha lesz ilyen lépés, annak minél nagyobb legyen a társadalmi elfogadottsága – ehhez szintén szükséges előzetes részletes átbeszélés.

Társadalmi érdek, hogy minél nagyobb legyen az átoltottság, ehhez meg kell győzni a szkeptikusokat, és ha ez nem megy, el kell gondolkodni azon, hogy milyen munkakörökben, milyen ágazatokban lehet célszerű előírni jogszabályban a kötelező oltást.

Nem lenne jó, ha egyes munkaadói csoportok nem egységesen járnának el, legalább a kereteket ki kell jelölni. A szakszervezeteknek igazuk van abban, hogy ahol kollektív szerződés van, ott a megállapodásnak is teret kell hagyni, mert testre szabott megoldások születhetnek. A munkahelyek többségében azonban nincs kollektív szerződés, emiatt van szükség egységes szabályokra – tette hozzá.

Nem szeretnék, ha a munkáltatók döntenének a kötelező oltásról

A munkavállalói oldalról a Magyar Szakszervezeti Szövetség (MASZSZ) is jelen volt a második kötetlen kamarai megbeszélésen, kedden. Kordás László elnök a 24.hu-nak azt mondta, abban egyetértés látszott, hogy nem szeretnék, ha a munkáltatók rendelkeznének arról, kinek kell beoltatnia magát és kinek nem. Ezt a munkáltatók sem szeretnék – tette hozzá. Azt viszont mindkét oldal elfogadná, ha jogszabály rendelne el kötelező oltást, bizonyos ágazatokban. Felmerült, hogy ha lesz kötelező oltás, az üzemorvosokat is be lehetne vonni.

A keddi beszélgetésen résztvevők is kívánatosnak tartanák, hogy nagyobb legyen az átoltottság, mert nem akarnak újabb leállást, munkahelyvesztést. A kérdés csak az volt, hogy ezt milyen eszközzel kellene elérni.

Nem a Munka Törvénykönyve módosításával kell rendelkezni a kötelező oltásról, hanem külön jogszabállyal

– szögezte le Kordás László. A munkáltató ugyanis nem felkészült járványügyileg, legfeljebb gazdasági alapon mérlegelhetne. Ha ők döntenének, akkor ahány munkáltató, és munkakör, annyiban rendelhetnék el az oltást, vagy éppen nem. Elég furcsa lenne, ha például az egyik étteremben be kellene oltatniuk magukat a pincéreknek, egy másikban meg nem. Annak van értelme, ha a kormány szakmai alapon bizonyos ágazatokban elrendeli a kötelező oltást. Az elrendelés orvosszakmai, járványügyi, népegészségügyi döntést igényel, nem munkaerőpiaci vagy gazdasági szempontok latolgatását. Állami feladat, nem munkáltatói – egyértelműsítette Kordás László.