Ez történik, ha Magyarország legjobb építőmérnök-hallgatója több ezer darab Legót és három órát kap az alkotásra (x)

A Budapesti Műszaki Egyetem hallgatója vitte el a pálmát a KÉSZ Csoport által életre hívott Hexatlon versenyen, így amellett, hogy milliókkal és egy gyakornoki pozícióval jutalmazták, elmondhatja magáról, hogy ő az ország legügyesebb építőmérnök-diákja. A látványos döntővel a nem szakmabeliek számára is átélhetőbbé vált, mit is csinál egy építőmérnök és milyen óriási felelősség nyugszik a vállukon. Ez már csak azért is fontos, mert évek óta hatalmas a szakemberhiány ezen a területen, de még mindig nem választják elegen az építőmérnöki szakot.

Tízből nyolcan nem biztos, hogy elsőre el tudnák mondani, pontosan mivel is foglalkozik egy építőmérnök, pedig nélkülük nincsenek hidak, alagutak, autópályák, gátak, csatornák, felelősségük pedig ezen építményeknél is hatalmasabb. Az építőmérnökök munkája – talán a nagy építkezések zártsága vagy a napi tapasztalatok hiánya miatt – mégsem olyan ismert, mint például az építészeké, akikkel gyakran össze is keverik őket.

Pedig ma Magyarországon az építőmérnökök lubickolhatnak a munkaerőpiacon: évek óta állandó hiány van belőlük, már pályakezdő fizetésük is meghaladja a magyar átlagbért, az építőipar és az állami és magánberuházások pedig változatos, komoly szakmai tapasztalatokat kínálnak számukra.

Az építőmérnöki szakma szépségeiből, lenyűgöző komplexitásából is ízelítőt kaphatnak, akik megnézik a Hexatlon döntőjét: a KÉSZ Csoport szakmai versenyén az ország legjobb építőmérnök-hallgatóját keresték és találták meg. Bár a verseny, mint műsor is izgalmas, az ország egyik legnagyobb építőipari vállalatcsoportja azért hozta tető alá a többfordulós versenyt, hogy ismertebbé tegye az építőmérnöki hivatást. A hatfordulós versenyre több mint száz jövendőbeli építőmérnök jelentkezett, a döntőbe viszont már csak a hat legkreatívabb, legpontosabb, legalaposabb szakmai ismeretekkel rendelkező hallgató jutott be: Joó Dániel (BME), Czimondor Domonkos (PTE), Koroknai Ádám (Óbudai Egyetem),Török Viktória (BME), Ferenczi Márk (Debreceni Egyetem) és Bányász Péter (BME). A hallgatók a döntő helyszínén tudták meg, milyen feladattal kell bizonyítaniuk: három óra alatt több doboz Lego Technic-elemből kellett hidat építeniük. Rátermettségüket szakmailag szigorú, de segítőkész zsűri értékelte: Tápai Árpád, a KÉSZ Csoport generálkivitelező tagvállalata, a KÉSZ Építő és Szerelő Zrt. vezérigazgató-helyettese, Dr. Budaházy Viktor, a Budapesti Műszaki Egyetem (BME) adjunktusa, aki számos Duna-hídon is dolgozott, Martinkó József, az Octogon Architecture & Design magazin főszerkesztője és Abosi Barni influenszer. Az építőmérnök-hallgatók legjobbikának Bányász Péter, a BME hallgatója bizonyult, aki a 2 millió forintos fődíj mellé egy gyakornoki pozíciót is kapott a KÉSZ Csoportnál.

Lego-hídja több, mint 60 kilogrammos terhelést is kibírt. A döntőről készült videót itt nézheti meg:

A második Joó Dániel 500 ezer forinttal és egy 3D-nyomtatóval, a harmadik Koroknai Ádám pedig 250 ezer forinttal és egy 3D-nyomtatóval távozott.

A jelentkezők ügyességét mi sem mutatja jobban, mint hogy a 17 éve a KÉSZ Csoportnál dolgozó Tápai Árpád is elismerően nyilatkozott a pályaművekről. A KÉSZ Építő és Szerelő Zrt. vezérigazgató-helyettesének ítélete szerint a döntőbe jutott versenyzők mindegyike rendkívül talpraesett és felkészült volt. Bányász Péter azonban a szakember szerint egyedi megoldásával győzedelmeskedett: az utolsó feladatnál ő választotta egyedül azt a különleges megoldást, hogy a rendelkezésre álló lapos, tárcsaszerű építőelemeket függőleges helyzetbe állította, és így alkotott kiemelkedően merev gerendaszerű hídszerkezetet.

Korábbi cikkünkben Vida Tamással, a KÉSZ Csoport vezérigazgatójával beszélgettünk a magyar építőipar és a fiatal pályakezdők helyzetéről, illetve a magyar szakemberek fejlődési, továbblépési lehetőségeiről. A KÉSZ Csoport vezérigazgatója elmondta: jelenleg több mint 50 nyitott keresésük van olyan pozíciókra, ahol az építőmérnöki és építőipari szakirányú végzettség alapkövetelmény. Nem könnyíti meg a helyzetüket, hogy még mindig kevesen választják ezt a valóban alaposságot és kitartást igénylő szakot, viszont aki mégis bekerül, nemzetközileg is magas színvonalú képzést kap, amellyel nem csak jólfizetett, hanem kreatív és érdekes alkotómunka részese lehet.