Akik idén mennek nyugdíjba, jó hírt kapnak

A KSH január 6-án közzétett kereseti gyorstájékoztatója alapján biztosra vehető, hogy az idén alkalmazandó valorizációs szorzók akár 9-10 százalék körüli mértékben is magasabbak lehetnek, mint a 2020-ban alkalmazott szorzók voltak – hívja fel a figyelmet Farkas András nyugdíjszakértő, akinek az elemzését a napi.hu vette észre.

„A valorizáció lényege, hogy az életpálya során a korábbi években szerzett, nettósított éves kereseteket az adott évre vonatkozó valorizációs szorzóval meg kell szorozni, így kell azokat a nyugdíjba vonulás évét megelőző év nettó átlagkereseti szintjéhez igazítani. Idei nyugdíjigénylésnél a 2019-es és korábbi évek nettósított éves kereseteit kell a 2020-as kereseti szinthez igazítani a 2021. márciusában kiadandó valorizációs szorzók révén.”

A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint tavaly csaknem 10 százalékkal nőttek az országos átlagbérek (nettó és bruttó egyaránt), ehhez igazodik a nyugdíjszámításnál a valorizációs szorzó.

„Így jövőre is folytatódhat az a trend – miután a nyugdíjba vonulás évét megelőző év kereseti szintjéhez kell igazítani a korábbi évek kereseteit -, hogy a nyugdíjba vonulás évének meghatározó jelentősége van a nyugdíj összegének alakításában: minél későbbi évben igényli a nyugdíját a jogosult, annál jobban járhat, még nagyon hasonló életpályák esetén is. Ez nem csak a korbetöltött öregségi nyugdíjra, hanem a nők kedvezményes nyugdíjára is érvényes összefüggés – állapítja meg Farkas András.”