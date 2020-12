Már az Aldinál is le lehet adni a használt étolajat

Újabb zöld megoldást vezet be Magyarországon az ALDI. A Biofilter Környezetvédelmi Zrt.-vel kötött megállapodásnak köszönhetően mostantól már a használt étolaj visszagyűjtésére is lehetőség lesz néhány kijelölt üzletnél. A tesztüzem 11 áruháznál indul – közölte a kereskedelmi lánc.

Ma Magyarországon mintegy 25 000 tonna használt étolaj keletkezik a háztartásokban, ennek mindössze nagyjából 2 százaléka, körülbelül 500 tonna kerül begyűjtésre. A használt sütőolaj jelentős környezetterhelést jelent, hiszen a talajba jutva gátolja annak légáteresztő képességét, a kommunális hulladékba helyezve pedig nehezen lebontható anyagként keveredik a háztartási szeméttel. Nem jobb a helyzet akkor sem, ha a csatornahálózatba kerül, hiszen egyrészt növeli a szennyvíztisztítók terhelését, másrészt gátolja a természetes vizek autooxidációs folyamatait. Egyetlen csepp használt étolaj akár ezer liter élővizet is elszennyezhet. A használt étolaj pedig érték, hiszen az ülepítés és dekantálás után keletkező tisztított, használt olaj gyakorlatilag 100 százalékban újrahasznosítható. Minden egyes liter begyűjtött és újrahasznosított használt étolajjal annyi felesleges szén-dioxid kibocsátástól mentesíthető a környezetünk, mintha 90 kilométerrel kevesebbet autóztunk volna. A tisztított növényi olajat a Biofilter Zrt. biodízel gyártására adja át. A jelenlegi szabályozás értelmében Magyarországon 8,2 százalékos arányban kötelező biodízelt keverni a gázolajhoz, így tehát a lakosságtól begyűjtött étolaj közlekedési felhasználásra visszajuthat a lakossághoz, vagy a logisztikai iparág szereplőihez.

A szelektív hulladékgyűjtés terjedésével egyre nagyobb az igény a lakosság részéről arra, hogy a papír-, műanyag- és alumíniumhulladék mellett a használt sütőzsiradék is minél több helyen legyen szelektíven leadható. Ennek az igénynek is eleget téve, környezetvédelmi vállalásaival összhangban, az ALDI folyamatosan azon dolgozik, hogy tovább bővítse a szelektív hulladékgyűjtés lehetőségeit. Az áruházlánc így megállapodást kötött a Biofilter Környezetvédelmi Zrt.-vel, amelynek értelmében a használt étolaj visszagyűjtésére is lehetőség nyílik az ALDI áruházainál.

A kültéri tárolók az ALDI üzletek bejáratához közeli, frekventált helyen lesznek megtalálhatók.

A tesztüzemben jelenleg országosan 11 ALDI áruház vesz részt, a vásárlók így

Baján a Dózsa György úti,

Budaörsön a Kandó Kálmán utcai,

Budapesten a Bökényföldi úti és

Késmárk utcai,

Debrecenben a Kishatár úti,

Gyulán a Bicere utcai,

Szegeden a Móravárosi körúti,

Székesfehérváron a Szent Flórián körúti,

Szigetszentmiklóson a Csepeli úti,

Szolnokon a Felső Szandai réti,

míg Zalaegerszegen a Balatoni úti

ALDI áruházaknál adhatják le a használt étolajat.

A használt sütőolaj gyűjtése és leadása egyszerű, hiszen a kihűlt étkezési olajat elég egy műanyag palackba visszatölteni, majd az áruházaknál kihelyezett tárolókba dobni, az elszállításról és az újrahasznosításról az országos begyűjtő hálózattal rendelkező, idén 30 éves Biofilter Zrt. gondoskodik.