Pártos: megerősödhet a magyarországi Tesco régiós szerepe

A legtöbb Tesco reggel hatkor nyit, de akad korábbi és későbbi kezdés is

A lengyelországi kivonulást fontos változásnak nevezte a Tesco magyarországi ügyvezetője, Pártos Zsolt a Világgazdaságnak adott interjújában, mivel négyről három országra olvadt az a piac, amelyre globálisan sok esetben egy közös halmazként tekint az anyavállalat. Az már jó ideje látható volt szerinte, hogy a lengyelországi helyzet teljesen más, mint a magyar, a cseh vagy a szlovák. Hosszú évek óta veszteségesen működött, s a piaci részesedése mindössze 5 százalék körüli szinten állt. A másik három országban viszont kiegyensúlyozott jövedelmezőség volt a jellemző, 10-15 százalék feletti súllyal az élelmiszer-kiskereskedelemben. A lengyel Tesco-leány jó ideje különutas volt, egyedi kihívásokkal és megoldásokkal. A másik három piac, köztük a magyar pedig a növekedési potenciál, a profittermelés lehetősége szempontjából kisebb, de ígéretesebb egységet alkothat.

Pártos Zsolt szerint jó lehetőség a magyar Tesco számára is, hogy a központi struktúra hozzáadott értéke ezután erre a három országra koncentrálódhat, nagyobb támogatást kaphat a tervezés, eredményesebb lehet a működés. A kérdésben benne volt az is, vajon előfordulhat-e, hogy a vállalat a magyar piacot is elhagyja, és ugyan erre konkrétan nem reagált, de válaszából azt lehet kiolvasni, hogy nem.

Különadó, üzleti év, létszám, szakszervezetek, vírus

A különadóval kapcsolatban azt mondta, számottevő pluszköltség ez a teher, de működésüket, terveiket alapvetően nem befolyásolja.

Kérdezték arról is, milyen évet vár a Tesco, ahol az üzleti év februárban zárul, de ezzel kapcsolatban nem mondott konkrétumot. Mivel idén több szupermarketjük is bezárt, rákérdeztek nála, képesek-e gazdaságosan üzemeltetni ezt az üzletágat. Válasz helyett azt mondta az ügyvezető, hogy 10-15 év alatt akár gyökeresen meg is változhatnak a lehetőségek egy-egy helyszínen.

A Tescókban a létszám a tartósan távollévőkkel és a szakmai gyakorlatosokkal 13 ezer körül van, de a szezonális hullámok 500-1000 dolgozót is jelenthetnek pluszban, például ilyenkor, karácsony előtt. A munkaszervezést felülvizsgálták, igyekeztek rugalmasabbá tenni.

Az interjúban feszegették a vállalat érdekképviseletekhez fűződő viszonyát is, mivel a KASZ és a KDFSZ is gyakran élesen bírálja a céget. Pártos Zsolt szerint mostanra elég szoros partneri viszony alakult ki a Tesco és a szakszervezetek között, folyamatos a párbeszéd, szoros a szakmai kapcsolat. Ő úgy látja, jobban megismerték egymást, ma már a puszta számháborúnál jóval összetettebbek ezek a tárgyalások, legyen szó akár az üzletek átalakításáról, akár a juttatásokról.

Beszélt még a vírussal kapcsolatos óvintézkedésekről is, valamint biztosított arról, hogy a nagy méretű eladóterek bőven kiszolgálják az intenzívebb időszakok forgalmát is.