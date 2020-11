Online Adókonzultációt tart a NAV szerdán

Válaszokat ígérnek a magyar vállalkozásokat foglalkoztató, adózási gyakorlatot érintő, legfontosabb kérdésekre.

Milyen lehetőségek és kötelezettségek kapcsolódnak jövőre az Online Számla rendszerhez? Hogyan változott a foglalkoztatás közterheihez kapcsolódó szabályozás? Hol tart a digitális adóztatás? Hogyan változnak a termékimport áfaszabályai és mi várható a brexit hatására 2021-ben? Egyebek mellett ezek a témák kerülnek napirendre az Online Adókonzultáción, november 25-én.

A vírushelyzet miatt nem kell szakítani a hagyományokkal, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) az online térben rendezi az ötödik Adókonzultációt. Az adóvilág szereplőit képviselő szakemberek, még ha virtuálisan is, de idén is egy asztalhoz ülnek, hogy megvitassák az aktuális változások részleteit, azok lehetséges következményeit.

Az érdeklődők a NAV honlapjáról is elérhető onlineadokonzultacio.hu oldalon regisztrálhatnak az eseményre, amelynek ideje alatt kérdéseket is küldhetnek az előadóknak, beszélgetőpartnereknek, megoszthatják velük véleményüket, észrevételeiket. Az egésznapos programban vitaindító előadások és kerekasztal-beszélgetések kapcsolódnak az egyes témákhoz. A NAV szakemberein kívül a Pénzügyminisztérium, a PWC, a Deloitte, a KPMG, az RSM, továbbá a Magyar Posta, a Robert Bosch, a SDSYS, a MOL és az IFKA egy-egy képviselője is bekapcsolódik a konzultációba.

A rendezvény fővédnöke Varga Mihály pénzügyminiszter. Időpont: 2020. november 25., 9 órától 16 óráig. A rendezvényről bővebb információ itt található.

