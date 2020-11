Nem lehetnek karácsonyi vásárok sem

Ahogyan böngészi az ember a hatályba lépés előtt másfél órával megjelent kormányrendeleteket az ország részleges zárásáról, úgy derülnek ki eddig nagy dobra nem vert részletek.

Ilyen az, hogy a trafikoknak és a lottózóknak is be kell zárniuk este 7-kor, nemcsak az üzleteknek. A benzinkút és a gyógyszertár maradhat nyitva ez után is, korlátozás nélkül.

A rendezvények tiltásánál is felfedezhetünk újdonságot.

Eszerint karácsonyi vásárt sem lehet tartani – ezt kihangsúlyozza a kormányrendelet, amikor szól arról, hogy „mindennemű rendezvény megtartása tilos, ideértve a kulturális eseményeket, valamint a karácsonyi vásárokat.”

A korlátozásról szóló jogszabály értelmében rendezvény különösen

a rendszeresen vagy meghatározott alkalomból, illetve időpontban tartott, nyilvános, valamint nem nyilvános, válogatott lemezbemutatás vagy élő előadás útján nyújtott zeneszolgáltatást főszolgáltatásként nyújtó esemény,

a kulturális esemény,

a sportesemény,

a magánrendezvény, valamint

a karácsonyi vásár.

A vallási közösségek szertartása – a házasságkötés, valamint a temetés kivételével – nem minősül rendezvénynek. A szertartás megtartásáról a vallási közösség dönt.

„Az online módon közvetített kulturális esemény vagy élő előadás útján nyújtott zeneszolgáltatás nem minősül rendezvénynek, ha a kulturális esemény vagy az élő előadás útján nyújtott zeneszolgáltatás helyszínén kizárólag a fellépők és a lebonyolításhoz elengedhetetlenül szükséges technikai személyzet tartózkodik.”

A sportrendezvényen nézőként tartózkodni tilos.

Kiemelt kép: Budapest, 2019. december 10. Vásárlók 2019. december 10-én a budapesti Szent István-bazilika elõtti karácsonyi vásárban, ahol a fogyasztók biztonságát szolgáló karácsonyi ellenõrzésekrõl tartottak sajtótájékoztatót. MTI/Máthé Zoltán