Fellendítette a tőzsdét a Covid-vakcinával kapcsolatos bejelentés

Lendületes indexemelkedéssel indult a kereskedés hétfőn az amerikai értékpapírpiacokon – írja az MTI. New Yorkban a DJIA-30 index 4,04 százalékos, az S&P-500 index 3,99 százalékos, a Nasdaq Composite index 1,26 százalékos emelkedéssel kezdte a hétfői kereskedést.

A vezető tőzsdék világszerte nagy indexemelkedéssel nyugtázták a kifejlesztés alatt álló koronavírus-ellenes oltóanyag hatékonyságáról széleskörű tesztek eredménye alapján hétfőn tett bejelentéseket. A hatékony oltóanyag rendelkezésre állása ugyanis a járványügyi korlátozások végét vetítheti előre.

Az európai tőzsdeindexek 5-7 százalékos emelkedéssel nyolchavi csúcsnál jártak az amerikai piacok nyitásakor, az ázsiai tőzsdék pedig másfél-két százalékos nyereséggel fejezték be a hétfői kereskedést. Az indexemelkedéshez hozzájárult még az egyes térségekre kivetett amerikai kereskedelmi szankcióknak a Biden-elnökségtől várt feloldása is.

A Pfizer és a BioNTech vállalatok oltóanyaga a széleskörű teszt eredményéről hétfőn tett bejelentés szerint hatékonynak bizonyult. A BioNTech részvénye közel harminc százalékkal, a Pfizer részvénye az amerikai piaci nyitás előtt a tőzsdén kívüli forgalomban 15 százalékkal erősödött. A széleskörű tesztelésének eredményét ebben a hónapban később jelentő Moderna részvénye hét százalékkal erősödött a tőzsdén kívüli forgalomban. A szintén oltóanyag-fejlesztéssel foglalkozó AstraZeneca részvénye a londoni tőzsdén fél százalékkal gyengült. A Johnson & Johnson részvénye a tőzsdén kívüli forgalomban három és fél százalékkal erősödött.

Nagy erősödést értek el a tőzsdén kívüli forgalomban a nyitás előtt a járványügyi korlátozásokkal leginkább érintett ágazatok papírjai is, közöttük is az utazással kapcsolatos vállalatoké. A légitársaságok részvényei 20-30 százalékkal erősödtek, a Boeing papírja pedig 15 százalékkal.

Az olajár is lendületes emelkedésnek indult az oltóanyag elérhetővé válása, és ennek köszönhetően a gazdasági korlátozások várható feloldása reményében. A hétfőn elért tíz százalék közel hat hónapja a legnagyobb áremelkedés az olajpiacon és két héttel ezelőtti szintre vitte vissza az olajárat. Az olajár annak ellenére is emelkedni tudott, hogy a Biden-elnökség alatt a piac megítélése szerint az iráni olajtermelés is teljes egészében megjelenhet a világpiacon.

Az amerikai piacok nyitásakor a WTI nyersolaj ára 10,39 százalékkal állt magasabban a nemzetközi kereskedelemben hordónként 41,00 dolláron, a Brent ára pedig 9,23 százalékkal ment fel 43,09 dollárra. Az eurót 0,40 százalékkal jegyzik erősebben 1,1919 dolláron, az arany ára unciánként 1883,60 dolláron 3,47 százalékkal áll alacsonyabban.

Kiemelt kép: MTI/EPA/Justin Lane