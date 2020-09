Ordító a bérszakadék, és egyre csak mélyül

A második negyedévi megyékre lebontott nettó béradatok alapján továbbra sincs fordulat a béreknél, legfeljebb annyi pozitívum emelhető ki, hogy a koronavírus-járvány negatív gazdaságai hatásának következtében nem hízott brutális mértékben a bérszakadék, a megszokott ütemű növekedésről árulkodnak a számok – írta a Piac&Profit.

A nettó átlagbér most is Budapesten volt a legmagasabb 328 203 forint – ez az előző év azonos időszakához képest 9,5 százalékkal magasabb. A rangsor másik végén pedig ismét Szabolcs-Szatmár-Bereg megye állt, ahol az elérhető átlagos nettó kereset 180 557 forint volt – ez egy év alatt 10,2 százalékos növekedést jelent. Ebből is látszik, hogy hiába nőtt tehát arányaiban jobban a Szabolcs megyei bér, 16 740 forinttal egy év alatt, a fővárosiak ennél jóval nagyobb összegű pluszt vihettek haza, 28 344 forintot. Így átlagban ma már a Szabolcs megyei dolgozók 147 646 forinttal visznek haza kevesebbet, mint a fővárosiak. A differencia csak a második negyedévben bő 7000 forinttal emelkedett. Egy évvel korábban, tehát 2019 második negyedévében még bő 10 ezer forinttal volt kisebb (136 ezer forintos) a különbség a két kereset között.

Vannak azonban olyan megyék is, ahol a statisztika szerint szinte befagytak az átlagkeresetek. Győr-Moson-Sopronban – ahol egyébként a második legnagyobb az átlagos nettó bér – csupán 0,8, Fejérben pedig 1 százalékkal emelkedett a második negyedévben az átlagos nettó kereset.

Kiemelt kép: Csanádi Márton / 24.hu