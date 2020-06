Így reagált a járványra a Tesco, az Auchan és a Spar

Kamu a 85 ezres Tesco-kupon, ne dőljön be neki!

A 15 legnagyobb hazai élelmiszer-kiskereskedelemmel foglalkozó társaság bő 1500 emberrel alkalmazott többet áprilisban, mint két hónappal korábban — írta meg a G7.hu gazdasági szaklap, amely azt nézte meg, hogy hogyan reagáltak az érintett cégek a forgalom megugrására.

Mint írják: az 1500 fős növekmény nagy része februárról márciusra történt, akkor 1300-al ugrott meg az összesített létszám.

Az egyes láncok eltérően reagáltak a megszokott forgalom felborulására, a legnagyobbak közül azonban így is kizárólag a Tescónál csökkent a NAV-hoz lejelentett alkalmazottak száma. Náluk már márciusban is kevesebben dolgoztak, mint egy hónappal azelőtt, és a trend áprilisban is folytatódott. A diszkontláncok (Lidl, Aldi, Penny-Market), a Spar és az Auchan ugyanakkor százakat vettek fel. A legtöbb új munkatárs az Auchanhoz érkezett, náluk áprilisban 10 százalékkal, 650 emberrel dolgozott több, mint februárban.

A magyar láncokhoz (CBA, Coop, Reál) köthető legnagyobb foglalkoztatóknál teljesen változó volt az alkalmazotti létszám alakulása: volt, ahol 5 százalékkal nőtt, máshol közel ugyanennyivel csökkent. Összességében a top 15-be tartozó magyar tulajdonú cégeknél egy hajszállal kevesebb ember dolgozott áprilisban, mint két hónappal korábban.

Kiemelt kép: Getty Images