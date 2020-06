Hiába van padlón a vendéglátás, akciókra nem nagyon számíthatunk

Aki arra számított, hogy a vendéglátóipar az újranyitás után hatalmas árkedvezményekkel fog elrugaszkodni a padlótól, az várhatóan nagyot fog csalódni a Napi.hu szerint. Sőt, mint megemlítik, több balatoni szállodban volt áremelés, és hasonló a helyzet Horvátországban is, ahol a tengerparti árak egy euróval sem lettek olcsóbbak.

A megnyíló szállodák kezdetben csak minden második szobát bocsátják rendelkezésre a higiéniai intézkedések miatt – ezzel pedig máris lefelezik a kapacitást. Meglehet, hogy ezt egy idő után feloldják, a korlátozások viszont fennmaradnak a közös terekben, így például egy vacsoráztatás sem mehet a korábban megszokott gyorsasággal, hiszen tartani kell a fizikai távolságot. Ez mindenképp kapacitás-, és fogyasztáscsökkenést okozhat.

Hasonló a helyzet az éttermeknél és a munkahelyi étkeztetésnél is, ahol pótlólagos munkafolyamatokat kell bevezetni, és új higiéniai előírásoknak kell megfelelni, ráadásul az áteresztő-képesség és a vendégszám is csökkenhet, hiszen kevesebb asztal lehet az egységekben. Nemzetközi példák alapján csak minden második-harmadik ülőhelyet adnak ki, a többi le van ragasztva – ezzel a sorban állás ideje is megnőhet. Ezek a költségnövelő tényezők egyaránt abba az irányba mutatnak, hogy az egyedi adag ételárak emelkedni fognak.

A jövő legnagyobb kérdése, hogy a vendégszám mennyire csökken majd emiatt. Amennyiben a fogyasztás mégis növekedésnek indul, vagy legalábbis visszatér a korábbihoz hasonló szintre, annak árleszorító hatása lehet. A versenyt minden bizonnyal csökkenteni fogja, hogy néhány étterem egyelőre nem próbálkozik az újranyitással. A talpon maradó szereplők pedig akár jól is kijöhetnek a mostani krízisből.

