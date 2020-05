Soros György kitart az új gazdasági terve mellett

Az Európai Uniónak az örökjáradék-kötvény bevezetése segíthetne finanszírozni a gazdaság újraindítását – ismételte el újra ötletét Soros György egy holland lapnak, amint azt az mfor.hu észrevette. Ez volt az megoldás, amelyet a milliárdos korábban is ajánlott, Orbán Viktor pedig azonnal el is nevezte kettes számú Soros-tervnek, amely szerinte egyszerűen adósrabszolgaságot teremt. A kormányfő érvelésének oka, hogy nincs lejárata a kötvénynek, azaz „örökké” tarthat, miközben jelenleg a 10 éves után lejárú papírok számítanak átlagnak a hosszú lejáratú kötvények között, igaz, vannak akár 30 éves konstrukciók is, amelyeket elsősorban nyugdíjalapok, -pénztárak vesznek.

Ahogy az Mfor emlékeztet rá, noha az utóbbi időben valóban nem használták ezt az eszközt, korában igen népszerűek voltak az örökjáradék-kötvények, a szakirodalomban az özvegyek kedvenc befektetési formájának is nevezték a lejárat nélküli konstrukciókat. Ez a befektetőknek folyamatos cash-flowt garantál, a hiteladósnak viszont a tőke visszafizetésére nincs kijelölt határidő. Jellemző az konstrukció „öröklétére”, hogy 2014-ben a britek olyan örökjáradék-kötvényt vettek vissza, amelyet a Napóleon elleni háború finanszírozása érdekében bocsátottak ki.

Az biztos, hogy jelentős tőkeinjekcióra lesz szükséges az európai gazdaságnak, a lap rámutat, hogy az EU vezetői arról beszéltek, 1000 milliárd euróra lenne szükség a felpörgetéshez. Éves szinten a GDP akár 7 százalékkal is visszaeshet az Unióban. Ezt az 1000 milliárdot fedezné Soros a kötvényből úgy, hogy annak éves kamata fél százalék lenne, vagyis az 1000 milliárd eurónyi tőke évi 5 milliárd euró ellenében lenne előteremthető.

Kiemelt kép: Fabrice Coffrini / AFP