A vírus miatt többet és mást is vásárolunk online, mint korábban

Az online vásárlás az elmúlt hónapban meghaladta az összes egyéb költési formát: a magyarok több mint egyharmada elmondása szerint még soha nem vásárolt annyit online, mint az elmúlt hetekben. Az európaiak 57 százaléka gondolja ugyanezt.

A Mastercard kutatásából az is kiderült, hogy az európaiak mintegy harmada (30%) a korábbinál több pénzt költ virtuális élményekre: a megkérdezettek csaknem kétharmada (58 %) streaming szolgáltatáson keresztül néz sorozatokat vagy filmeket, 26 százalék vesz részt online edzéseken, 24 százalékuk pedig virtuálisan látogat múzeumokat és más érdekes helyszíneket.

Szívesen választanak virtuális élményeket a magyarok is: streaming szolgáltatást a megkérdezettek 40 százaléka használ, a fitness edzések (20%) és az online múzeumlátogatás (15%) mellett itthon a stand-up előadások (30%) és az online koncertek (35%) is nagyon népszerűek. Talán nem meglepő, de a kapcsolattartás is az online térbe tolódott át, a magyarok 73 százaléka vett részt videóhívásban legyen szó akár a családjáról, szeretteiről, vagy a munkahelyéről.

A kutatás szerint a mostani vészterhes időkben szívesebben is adakozunk: az európaiak több mint negyede (28%) adakozott valamilyen segélyszervezetnek online, 14 százalék most tett ilyet először. A magyaroknál az online adakozók aránya valamivel alacsonyabb (18%), a megkérdezettek 7 százaléka próbálta ki ezt a lehetőséget most első alkalommal.

A magyarok 39 százaléka most bankolt online először

Az emberek Európa szerte az otthonukban töltött plusz időt új, online készségek elsajátítására is használják: szinte minden ötödik válaszadó (37%) kezdett el online bankolni, több mint 28% próbálja elsajátítani az online egészségkezelést és gyógyszerrendelést, egyharmaduk (31%) pedig főzni tanul online, oktató segítségével. A magyar válaszadók 39 százaléka bankol most először online, 25 százalék ismerkedik a főzés rejtelmeivel, a harmadik legnépszerűbb új online tevékenység pedig a tanulás: minden ötödik válaszadó keres ilyen lehetőséget magának vagy családtagjainak.

Minden tizedik európai (10%) tanul kódolást, az arány megegyezik a magyar eredménnyel. Az európaiak 7 százaléka tanul hangszeren játszani az internet segítségével, 14 százalék pedig online útmutatót használ hajvágáshoz.

Amellett, hogy Európában 36 százalékkal növekedett az alapvető cikekket online vásárlók száma, a legnépszerűbbek a könyvek (32%), a hajvágó eszközök (19%) és a fitnesz eszközök (13%). A magyarok körében az első helyen a könyveket (23%), a konyhai eszközöket (21%) a hajfestékeket és az informatikai eszközöket (12-12%) találjuk.

Óvatosan vásárolunk

A kutatás arra is rámutatott, hogy az online vásárlási szokásaink hűen tükrözik a valós életetben mutatott viselkedésünket: azon vásárlók többsége (Európában 81%, Magyarországon 83%), akik a fizikai üzletekben is a nagyobb kedvezményekre vadásznak, az online térben is órákat töltenek el a legjobb ajánlatok felkutatásával. Az üzletekben csak nézelődéssel időt töltő európaiak 66 százaléka online is szívesen készít kívánságlistákat, de ezekből általában nem lesz valós vásárlás. Az új online vásárlók fele (51%) továbbra is hű marad azokhoz az üzletekhez, amiket korábban már megszeretett – a magyarok még ennél is hűségesebbek, 65 százalékuk nem cseréli le jól bevált kereskedőjét.

Szinte minden európai (87%) figyel arra, hogy mit és hol vásárol online, a magyarok még óvatosabbak e téren (91%). Az európaiak 65%-a aggódik amiatt, hogy online visszaélés áldozatává válik – itthon ettől kevésbé tartanak a válaszadók (59%). Az online fizetés biztonsága érdekében az európai megkérdezettek négyötöde (81%) lehetőség szerint ismerős kereskedőknél vásárol, ez az arány a magyaroknál 84%. Európában 80 % ellenőrzi a webhelyek vagy vásárlók véleményét (magyar arány 85%), és egyharmaduk (31%) felveszi a kapcsolatot az új vagy ismeretlen kereskedővel a vásárlás előtt – a magyarok 33 százaléka tesz így.

Új életmódra térünk át éppen

A Mastercard Europe elnöke, Mark Barnett szerint most valamennyien egy új életmódhoz alkalmazkodunk. Érthető módon többet vásárolunk online, de nemcsak alapvető fontosságú cikkeket, hanem a filmektől a fitneszig terjedő virtuális élményeket is. A mostanihoz hasonló nehéz időszakok ugyanakkor a legjobbat hozhatják ki belőlünk, így szerinte szívmelengető látni az online adakozók számának kiugró növekedését vagy azt, hogy sokan új utakat keresnek mindennapjaik online menedzseléséhez. Az embereknek minden eddiginél nagyobb szüksége van arra, hogy hozzáférjenek a digitális gazdasághoz.

A kutatást a Fly Research készítette a kártyakibocsátó megbízásából, 2020. májusában, 15 európai országban, 7500 megkérdezett bevonásával.