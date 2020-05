Törlesztési moratóriumos kisokost szerkesztett az MNB

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) az elmúlt hetekben nemcsak felügyelési elvárásokat fogalmazott meg a pénzügyi piacok felé, hanem – a piac szereplőkkel, érdekképviseleteikkel egyeztetve – folyamatos segítséget nyújtott és nyújt a fizetési moratórium, illetve a járványhelyzet kapcsán megváltozott egyéb szabályozási előírások betartása érdekében.

Közleményük szerint ennek érdekében tette közzé a jegybank a napokban – elsősorban a hitelintézetek, pénzügyi vállalkozások, illetve valamennyi egyéb érdeklődő számára – a veszélyhelyzet kapcsán született kormányrendeletek, felügyelési elvárások megértését, megfelelő napi alkalmazását támogató új (hetente frissülő) Kérdések és válaszok gyűjteményét.

Ez egyebek közt kitér a törlesztési moratórium kapcsán a folyószámla-hitelkeretek, a hitelkártyák, lakás-takarékpénztári termékek, az állami kamattámogatás, a pénzügyi lízing, a kézizálogkölcsönök, a pénzügyi vállalkozásokra vonatkozó egyes speciális kérdések, a követeléskezelés témáira éppúgy, mint a teljes hiteldíj-mutató (THM) maximum megfelelő alkalmazására.

Külön szakasz foglalkozik a piaci szereplők panaszkezelése és ügyfelekkel kapcsolatos ügyintézése kapcsán alkalmazandó magatartásra. Az MNB ezek mellett egyebek közt elvárja azt is, hogy a pénzügyi intézmények a törlesztési moratórium témájában az ügyfeleiknek kiküldendő írásos tájékoztatók szövegét előzetesen mutassák be a jegybank fogyasztóvédelmi felügyelői részére. Az MNB irányt mutatott abban is, hogy az érintett pénzügyi intézmények milyen adatokat kérjenek be ügyfeleiktől abban az esetben, ha azok nem kívánják igénybe venni a törlesztési moratóriumot. Jegybanki elvárás az is, hogy a piaci szereplők pontosan tájékoztassák ügyfeleiket, hogy e szándékukat mely kommunikációs csatornákon jelezhetik az adott bank, pénzügyi vállalkozás felé.

A kormány március 18-án döntött a törlesztési moratóriumról, ami a meglévő hiteleknél fizetési haladékot jelent, az új fogyasztási hiteleknél pedig kamatplafont vezettek be, hogy az esetleg túlélést jelentő áthidaló kölcsön felvételét megkönnyítsék. A fizetési haladék az adósok hitel- és kölcsönszerződéseire, pénzügyi lízingszerződéseire tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettségeire szól, a moratórium az év végéig tart, de ezt a határidőt a kormány később akár ki is tolhatja.

Kiemelt kép: Kummer János /24.hu