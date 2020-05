30-60 ezer forint a teszt ára, ami nélkül nem lehet orvoshoz, kórházba menni

Bár újraéledhet a félig lefagyott egészségügy mától, de ez igencsak nehézkes lesz, főként amiatt a megkötés miatt, mert csak negatív koronavírus-teszttel rendelkező beteget fogadhat az ellátórendszer. Kevés a hely, ahol csinálnak ilyen tesztet, és annak is borsos az ára.

A nem sürgős beavatkozásokat csak úgy lehet elvégezni – az állami és a magánszolgáltatóknál is -, ha a beteg fel tud mutatni negatív koronavírus-tesztet. (Idő sem nagyon volt erre felkészülni, a hosszú hétvége előtti nap, múlt csütörtökön jelentette be ezt a kormány, illetve jelent meg csütörtök késő este a kormányrendelet.)

Jelenleg a piacon féltucat magánszolgáltató végez ilyen vizsgálatot, az árak 30 és 60 ezer forint közöttiek. További gondot okoz, hogy miután a PCR-vizsgálat minősített laboratórium nélkül nem végezhető, és a magánszolgáltatók sem tudnak korlátlan számú tesztet vállalni – írja a Népszava.

Ráadásul az sem tisztázott, ki viseli a teszt költségét. Így aztán nem kell nagy jósnak lenni, hogy lássuk, sok ember nem engedheti meg ennek a költségét – már ha lenne ugye, ahol el lehetne végeztetni, lenne elég kapacitás torlódás nélkül. Most 8 laborban végzik a Nemzeti Népegészségügyi Központ által megrendelt vizsgálatokat, több magánlabor eddig csak kórházaknak, egészségügyi intézményeknek csinálta a – napi maximum 1-2 ezer – teszt kielemzését, elvégzését.

Egy magán fogorvos arra is felhívta a figyelmünket, hogy ha ő tesztet rendel, annak eredményéről 36 óra múlva szerezhet legkorábban tudomást, addig kellene a pácienst a rendelőben tartani, vagy ha hazaengedik, másnap már tesztelhetné újra. A közszolgáltatásban is kérdésesnek tartják, hogy hol fogják elvégeztetni azt a tesztet, amely már feltétele annak, hogy valaki befeküdjön a műtétre. Emellett azt is szóvá tették, hogy a betegeknek előírják a vírusmentes állapot igazolását, de az egészségügyi dolgozók kötelező teszteléséről nincs szó az újraindítás feltételei között