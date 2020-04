A magyar bárányok kamionos szállításának leállítását kérik az állatvédők

Több magyarországi szervezet fordult az agrár- és belügyminiszterhez, hogy Magyarország függessze fel a hosszú távú élőállat-szállítást.

Nagy István agrárminiszterhez és Pintér Sándor belügyminiszterhez fordult több magyarországi állatvédő szervezet, hogy Magyarország függessze fel az Európai Unión belüli, nyolc óránál hosszabb szállítási idejű élőállatexportot, és támogassa az unión kívüli országokba irányuló szárazföldi és tengeri szállítmányok időleges leállítását is.

A Noé Alapítvány és további hat magyar szervezet egy olyan európai indítványhoz csatlakozott, amelyet az elmúlt hetekben az Európai Bizottság vezetőihez is eljuttattak. A kezdeményezők, közöttük a 1990-es évek óta működő Peta Németország a teljes uniós külső export felülvizsgálatát szeretné elérni.

Európában a koronavírus ellenére sem szünetel az élőállatok szállítása, naponta több százezer állat van az utakon. Az élőállat-szállítást a magyarországi járványügyi védekezésért felelős operatív törzs is engedélyezte egy korábbi határozatában. Március elején a Magyar Nemzet arról cikkezett, hogy a krízis ellenére is viszik külföldre a magyar állatokat, még a koronavírus által leginkább sújtott Olaszországba is folytatódik a bárányok exportja. Az egyik legfrekventáltabb szállítási időszak éppen a húsvét előtti hetekre esik.

Az állatvédők szerint azonban a kamionokba zsúfolt állatok a legtöbb határátkelőn étlen-szomjan, stresszes állapotban várják az átkelést. A járványhelyzet miatt jelentősen meghosszabbodott a közúti szállításban a menetidő, ezért nem garantálható a szállításra vonatkozó állatvédelmi szabályok betartása.

A távolsági állatszállítmányok fertőzéseket okozhatnak, állítják az állatvédők. A minisztereknek elküldött dokumentum idézi az EFSA (Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság) korábbi állásfoglalását, amely szerint a szállításból és az elégtelen bánásmódból származó stresszhatás lappangó fertőzéseket, majd klinikai betegségeket okozhat. Az EFSA szerint az

ilyen állatok nagyobb eséllyel fertőznek (szalmonellafertőzés) meg más állatokat is az utazás során, vagy érkezésük után a végcélnál, és sok esetben ez tovább veszélyezteti a közegészségügyet.

Az agrártárca egymondatos választ küldött. Azt írták, hogy a minisztérium mindent megtesz a probléma mielőbbi rendezése érdekében.

