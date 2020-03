Kereskedelmi Szövetség: csúcsidőn kívül, gyerek nélkül menjenek vásárolni

Az Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ) pénteki közleményében felevenítette, hogy a kormány március 11-én veszélyhelyzet kihirdetését jelentette be.

Mint írják: az OKSZ tagvállalatai (ALDI, AUCHAN, LIDL, METRO, PENNY MARKET, SPAR, TESCO) folyamatosan figyelemmel kísérik a piaci helyzetet, a Szövetség élő kapcsolatot tart fenn és együttműködik minden érintett területen a kormánnyal, a hatóságokkal, továbbá a beszállítókkal is.

— magyarázzák.

Az OKSZ tagvállalatai továbbra is azt javasolják, hogy a lakosság ne halmozzon fel otthonában feleslegesen sok élelmiszert.

A vásárlók és az alkalmazottak biztonsága érdekében javasolják, hogy

Kövessék a köhögés és a légzés higiéniai protokollját. Köhögés vagy tüsszentés esetén takarják el a szájukat és az orrukat egyik könyökkel, vagy zsebkendővel, a lehető leghamarabb dobja be a zsebkendőt egy zárt szemetesbe. Az áruházban ne köhögjenek vagy tüsszentsenek az ott tartózkodókra, vagy a kihelyezett élelmiszeripari és más termékekre. A válogatható frissárut (elsősorban péksüteményt) puszta kézzel ne fogják meg, használjanak erre a célra kihelyezett fogóeszközt, vagy eladótéri műanyag zacskót, vagy papírzacskót, amibe be is csomagolhatnak