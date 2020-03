Koronavírus: elmaradhat idén a nyugdíjprémium

Koronavírus: Franciaországban már az olasz forgatókönyvre is készülnek

Csökkenhet az idei nyugdíjprémium nagysága vagy el is maradhat a kifizetése, de a novemberre várt nyugdíjkiegészítésre sor kerülhet az előrejelzések szerint. Az öregségi nyugdíjak átlagos összege 142 329 forint volt 2020 februárjában, ellátást 2 050 489-en kaptak — tudta meg a Világgazdaság a Magyar Államkincstár (MÁK) sajtóosztályától.

Mint írják: a nyugellátásban — ami az öregségi és özvegyi járadék mellett az özvegyi, szülői és árvaellátást is tartalmazza — 2 166 547-en részesültek, átlagosan 137 863 forinttal. Az államkincstár adatai szerint februárban 292 milliárd forintot költött az állam öregségi nyugdíjra, nyugellátásra pedig 299 milliárd forintot.

Alapesetben a nyugdíjba vonulókkal az átlagos nyugdíj és a nyugdíjasok száma is nő, így az ellátásra fordítandó összeg is, de a koronavírus erre a területre is hatással lehet. A lap szerint emiatt nem zárható ki, hogy megtörik a megszokott trend, ami elsősorban az utóbbi évekre jellemző nyugdíjprémium csökkenését eredményezheti.

Mint írják: az öregségi nyugdíjak után járó novemberi kiegészítés 12 ezer forint körül alakulhat idén, a nyugdíjprémium viszont csak 3,5 százalékos gazdasági növekedés felett jár, ez várhatóan nem teljesül a koronavírus hatásai miatt.

