Mire költötték a nyugdíjasok a kormány ajándékát?

Prémium, korrekció és rezsiutalvány Átlagos, 135 ezer forintos nyugdíjnál 11 340 forint volt a nyugdíjkorrekció, és 22 ezer forint a nyugdíjprémium. Rezsiutalványból háromszor 3 ezer forintnyit kaptak az érintettek, az utalványokat március 31-ig lehet beváltani, gáz- vagy áramdíj rendezésére.

Nyugdíjasokat kérdeztünk, hogyan használták fel az önkormányzati választás elé időzített rezsiutalványt, és mire költötték a novemberi nyugdíjprémiumot és -korrekciót.

Úgy tűnik, a rezsiutalvány néhányuk számára okozott némi bonyodalmat, és bár örültek minden pluszpénznek, igazából annak örülnének, ha a nyugdíjprémium és az utalványok összege beépülne a nyugdíjukba.

Többet is adhattak volna

Margit néni 72 éves, 96 ezer forint a nyugdíja, a férje 73 éves, ő 99 ezer forint nyugdíjat kap – nehezen jönnek ki ketten ennyiből. Szerencsére bírják erővel, így mindketten dolgoznak nyugdíj mellett, hogy könnyebben megéljenek.

Férjével együtt 30 ezer forint volt fejenként a novemberi pluszpénz, amiből 22 ezer a prémium, a többi a nyugdíjkorrekció. El voltak éppen maradva a közös költségnél 35 ezer forinttal, azt fizették ki belőle, és Margit néni arra használta fel a maradék összeg egy részét, hogy a zaciban meghosszabbíttassa a beadott aranyakra a kiváltási határidőket. Kiváltani még nem tudta az ékszereket.

Rezsiutalványt özvegy lányuk is kapott, gyerekei után is (az özvegyi nyugdíj és az árvaellátás révén voltak jogosultak), de mivel ő nem tudta felhasználni, átadta a szüleinek az ő utalványaikat is – cserébe édesanyja odaadta neki a 36 ezer forintot. Margit néni a rezsiutalványokból rendezte az aktuális villany- és gázszámlát, előre ki tudta fizetni a decemberi áramszámlát, és még maradt a decemberi gázdíjra is valamennyi. Külön ment a postára a gáz-, és külön az áramcsekkekkel, mert nem egy időben jönnek. Mivel a rezsiutalványból nem adnak vissza, egy-egy befizetéskor kipótolta készpénzzel a hiányzó összeget.

Többet kellene adni a nyugdíjasoknak, és inkább a nyugdíjhoz kellett volna hozzátenni a prémiumot meg a rezsiutalvány összegét is

– mondta.

Minden forintnak örül egy nyugdíjas

Teri néni mondta ezt, aki egyedül él. A saját lakásán kívül van egy másik, kisebb, örökölt lakása is, amit albérlőnek ad ki – ez a nyugdíjkiegészítés számára. Mivel mindkét lakás távfűtéses, csak az áramszámlára tudta felhasználni a rezsiutalványt. A kisebb lakás villanyszámláját csekken fizeti, és mivel hallotta, hogy a postán elfogadják az utalványt, ez tűnt a legegyszerűbb megoldásnak. Azzal nem volt tisztában, hogy átutalásnál hogyan lehet felhasználni. Mivel négyezer forint körüli áramszámlákat szokott kapni a kisebbik lakásra, egyesével tudta elvinni a rezsiutalványokat a postára, alkalmanként kipótolva a három ezer forint feletti részt készpénzben.

A nyugdíjprémium és korrekció 30 ezer forintját a karácsonyi bevásárlásra szánta, hogy vendégül lássa az ünnepen a gyereke családját.

Legalább egy hónapban futotta az idősotthoni ellátásra

Ági demens, nehezen mozgó, állandó ellátásra szoruló édesanyja idősotthonban él. Erzsi néni 16 éves kora óta dolgozott, 115 ezer forint a nyugdíja az özvegyi ellátással együtt, ami nem fedezi az otthon havi 129 ezer forintos alapdíját. Ezen kívül még havi 20-40 ezer forintnyi pluszköltség is adódik (fodrász, gyógyszer és a többi.). Így Áginak havi 35-50 ezer forinttal kell beszállnia édesanyja ellátásába.

A rezsiutalványokkal volt egy kis macera, mivel nem az otthonba címezték a levelet, hanem Erzsi néni korábbi címére, így nem tudta azt a postástól átvenni, Áginak el kellett vinnie a mamát autóval a postára. A lépcsőzés nehezen ment, de szerencsére nem volt éppen sor az ablaknál, hamar végeztek. Mivel édesanyja otthonban lakik, nincs sem áram-, sem gázszámlája. Ági a saját villanyszámlájához használta fel a rezsiutalványt. A nyugdíjprémium és a -korrekció 30 ezer forintja, valamint a rezsiutalvány annyit jelentett nekik, hogy novemberben Áginak nem kellett hozzátennie az idősotthoni fizetendőkhöz.

Elég lett volna a nyugdíjhoz hozzácsapni

Anna néni 76 éves, férje két éve halt meg, azóta egyedül él családi házukban. A rezsiutalványt összekeveri az Erzsébet-utalvánnyal, így amikor rákérdeztünk, mire költötte, kapásból rávágta, hogy élelmiszert vett rajta. Amikor elmondtuk, hogy az utalványt az idén csak a rezsire lehetett költeni, eszébe jutott, hogy a villanyszámlára fizette be. Fával fűt, szóval másra nem is tudta volna felhasználni.

A nappali áramra és az éjszakaira külön csekket kap. A nappali áram éves elszámolásakor 6 ezer forint feletti fizetendője volt, azt rendezte a postán két rezsiutalvánnyal plusz készpénzzel, a harmadikat pedig eltette a következő, az éjszakaiáram-csekkre, és akkor váltotta be.

Szerinte

sokkal egyszerűbb lett volna, ha utalvány helyett inkább hozzácsapták volna a nyugdíjhoz a rezsipénzt. Nem kellett volna utalványt nyomtatni, borítékolni, postázni, olcsóbb is lett volna, spórolhatott volna a kormány.

Nyugdíjprémiumra és -korrekcióra összesen 32 500 forintot kapott – abból fát vett még télire, hogy kitartson a készlete.

Nem tudta, mihez kezdjen a rezsiutalvánnyal

A 89 éves Pista bácsi és felesége külön lakrészben ugyan, de a fiáékkal egy házban él. A fia nevén vannak a közművek, de van külön órájuk, mert fontos az öregeknek, hogy fizessék a saját fogyasztásukat. Gondban volt ezért az idős férfi, mihez kezdjen a rezsiutalványokkal. Azt hitte, nem használhatja fel, mivel nincsenek fizetendő számlái. Bosszankodott, amíg a fia el nem magyarázta neki, hogy ő is felhasználhatja, az elszámolásnál pedig majd annyival kevesebb lesz a fizetendőjük.

A fia átutalással fizet, csekkje nincs. Ő meg azt nem tudta, hogy elég lett volna emailt írni, vagy telefonálni csekkért, kiküldték volna neki. Így a rezsiutalvánnyal elment egy szabadnapján az ügyfélszolgálatra, az ott kapott csekkel pedig a postára.

Pista bácsi öccse Amerikában él, ő is kapott rezsiutalványt, de mivel külföldön nem tudta felhasználni, visszaküldte Magyarországra a bátyjának, ahogy korábban az Erzsébet-utalványokat. Pista bácsi és felesége egyre fázósabb, emiatt több gáz fogyott náluk, mint tavaly. Január elején lesz az éves elszámolás – bíznak benne, hogy a 27 ezer forint rezsiutalvány fedezi majd a túlfogyasztásukat.

A nyugdíjprémium és a -korrekció bő hatvanezer forintja öreg autójuk éppen aktuális szervizéhez jött jól. Muszáj, hogy a kocsi működjön, mert a feleségét folyton orvoshoz kell hordania.

Kiemelt képünk illusztráció. Postás rezsiutalványt kézbesít egy XIII. kerületi nyugdíjasnak 2019. szeptember 2-án. Fotó: Mohai Balázs / MTI