Minden eddiginél idegőrlőbb lesz a karácsony előtti vásárlás

Európai uniós viszonylatban is nagy tempóban bővült a magyarországi kiskereskedelmi forgalom, vagyis egyre többet vásárolnak a magyarok. A megnövekedett igényeket azonban egyre nehezebben tudják kiszolgálni a bolti dolgozók, pedig még csak most veszi majd igazán kezdetét az ünnepi bevásárlási szezon.

A tavaly tapasztaltakból kiindulva az idei karácsonyi vásárlási őrület még borzasztóbb lesz.

A tavalyi aranyvasárnapon az egyik élelmiszeráruházban több mint 60 telepakolt, majd magára hagyott bevásárlókocsit szedtek össze a dolgozók, benne mintegy 4 millió forint értékű áruval – említ egy példát Karsai Zoltán, a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezetének (KASZ) elnöke.

De nemcsak az ünnepek előtt, hanem egy sima hétköznapon is számtalan magára hagyott kosarat és bevásárlókocsit, illetve benne rejlő árut kénytelenek visszapakolni a dolgozók. A vásárlók egy része ugyanis nem hajlandó kivárni a hosszúra nyúlt sorokat

– írja a Népszava.

Azok az áruházláncok vannak nehéz helyzetben, akik nem becsülték meg a régi dolgozóikat, nem adták meg nekik a kért fizetésemelést, inkább új munkaerőt vettek fel. De az újak közül sokan, tapasztalva a kemény munkát, gyorsan tovább is álltak.

A régi dolgozók megtartásának fontosságát Karsai Zoltán szerint leginkább a barkácsáruházak ismerték fel, mivel ott egy új munkaerő betanítása még több időt igényel. Az élelmiszerboltokban viszont hatványozottan érződik a munkaerő hiánya, hiszen ezek az árucikkek gyorsan fogynak, az üres polcok látványa pedig riasztó lenne.

A legtöbb üzletben ezért egy-egy dolgozóra többféle feladatot is rátestálnak. Ha például túl sokan állnak sorban a pénztárnál, akkor az árufeltöltőnek is be kell ugrania a kasszába, vagy éppen fordítva, a pénztárosoknak kell besegíteniük a kiürült polcoknál.