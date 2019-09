Levelet kapnak a nyugdíjasok Orbán Viktortól

Még az őszi önkormányzati választások előtt minden magyar nyugdíjas levelet fog kapni Orbán Viktortól – írja a Hvg.hu.

A hírportál által megszerzett levélben a miniszterelnök a nemrég bejelentett 9000 forintos rezsiutalványra hívja fel a figyelmet, valamint arra is emlékezteti a címzettet, hogy a kormány már korábban is csökkentette a nyugdíjas háztartások rezsiköltségeit és azóta is kitart mellette.

Egy nemzet vagyunk, ezért úgy gondoljuk, ha sikeres a gazdaság, akkor annak eredményeiből részesülnie kell az idősebb nemzedéknek is,

olvasható a levélben. Orbán Viktor azt is hozzáteszi, hogy a nyugdíjasok munkája alapozta meg a kormány eredményeit és továbbra is számíthatnak rá.

Kiemelt kép: Orbán Viktor Facebook