Ázsiába viszi a porszívógyártást az Electrolux, itthon leépít, de egy évi fizetést ígér végkielégítésnek

Válságértekezletet tartott a szakszervezet szerdán délelőtt annak kapcsán, hogy az Electrolux tegnap bejelentette: 800 főt építenek le jászberényi gyárukban, és ezzel párhuzamosan 100 millió eurós nyíregyházi beruházásba kezdenek. Bár a gyártás egy részét Ázsiába telepíti át a világ vezető konyhai és tisztító készülékeket gyártó vállalata, de a cégvezetés azt ígéri, nem fognak rosszul járni a magyarországi dolgozók.

Ázsiai partnerekhez szervezik ki a jászberényi porszívógyártás egészét, illetve hűtőgépgyártás egy részét, de még folyamatban vannak a tárgyalások arról, hogy pontosan hova – tudtuk meg Gönczy Sándortól, az Electrolux Lehel Hűtőgépgyár Kft. ügyvezető igazgatójától. A gyártás kiszervezése az egyszerűbb termékeket érinti, ezzel párhuzamosan a felső kategóriás termékek (azaz a beépített-, az alulfagyasztós-, illetve az egyajtós hűtők) gyártására szeretnének fókuszálni Nyíregyházán és Jászberényben is. Az Electrolux stockholmi központja pedig a folyamatos kutatás-fejlesztésre koncentrál.

A porszívóalkatrészek nagy része már eddig is Kínából érkezett, Magyarországon az összeszerelés folyt, de az ázsiai külső partnereknél már most is sokkal nagyobb volumenben, 20-30 millió nagyságrendben történik az összeszerelés. Az Electrolux a kiszervezéstől az olcsóbb munkaerő miatt további megtakarítást remél. Ami az itthoni gyártást illeti, fokozatosan és részben robotizálni fogják a termelést. Porszívót nem fognak gyártani Jászberényben 2021 után, hűtőből pedig csak felső kategóriást, beépíthető készülékeket, amelyekre főleg Nyugat-Európában nagy a kereslet, de Kelet-Európában is egyre nő. Ez a növekvő igény biztosíthatja, hogy a megmaradó jászberényi dolgozóknak biztos állása legyen – szól az ígéret.

A szakszervezetek is csak az utolsó pillanatban tudták meg

A dolgozókat és a szakszervezeteket is váratlanul érte a bejelentés. Az Electrolux Vasas Szakszervezeti Szövetség és az üzemi tanács vezetője, Antal Csaba elmondása szerint az érdekképviseletek is csak kedden tudták meg, mit tervez a cég – először őket, majd a dolgozókat értesítették arról, hogy átalakítások lesznek, és ennek kapcsán 800 embert terveznek elküldeni, csoportos létszámleépítéssel.

A szakszervezet szerdán délelőtt válságértekezletet, megbeszélést tartott a következő lépésekről, és a vállalatvezetéssel is egyeztetnek. A szakszervezet azt szeretné elérni, hogy az elbocsátásban érintett dolgozók a lehető legjobb juttatási csomagot kapják a cégtől – ezt részletesen ki kell dolgozni.

Az idén még mindenkinek meglesz az állása, 2020. január elseje, és 2021. január 31-e között lépcsőzetesen fogják elküldeni a dolgozókat, ahogyan kifuttatja a cég az egyes típusokat a termelésből. Nem feltétlenül kell azonban mindenkinek elmennie, akiket érint a porszívógyártás és a szabadonálló hűtőgépgyártás egy részének leállítása. Az időközben a természetes fluktuáció miatt megüresedő helyekre igyekeznek átvenni, aki ezt szeretné.

Antal Csaba hangsúlyozta, aki marad addig, amíg meg nem kapja a felmondását, az jól fog járni, a szakszervezet erre törekszik. Ezt azért emelte ki, mert el szeretnék kerülni, hogy a dolgozók a folyamat lezárulása előtt elmenjenek, amikor még a gyártás fenntartása érdekében szükség lenne a munkájukra.

A kölcsönzött dolgozókat küldhetik el először

Az Electrolux Lehel Hűtőgépgyár Kft. jelenleg mintegy 2800 főt alkalmaz. Ezen kívül vannak még kölcsönözött dolgozók is, változó, a szezonalitástól, a termelés volumenétől függő létszámban, esetenként több százan is. A szakszervezet szerint 400-500 kölcsönzött munkatárs lehet – arra számítanak, hogy először őket küldik el. Gönczy Sándor úgy fogalmazott, hogy a kölcsönzött dolgozók szerződése határozott idejű, amikor az lejár, akkor megszűnik a foglalkoztatásuk.

A 100 millió eurós nyíregyházi beruházás előkészítését hamarosan elkezdik, és 2023 elején indulhat meg a gyártás. A beruházással párhuzamosan a termékeket is fejlesztik, és megkezdik majd gyártani az internetre kapcsolható okoskészülékeket.

Ráhajtanak a robotizálásra, de állítólag marad a létszám

A hűtőszekrények és háztartási gépek gyártásának egy része automatizálható, de nem minden gyártási résznél megoldható, illetve kifizetődő a teljes gépesítés – mondta Gönczy Sándor. Az igazgató elismerte, ahol lehet, elmozdulnak a robotizálás irányába – az új termékeket is abban a szellemben tervezik, hogy minél több művelet automatizálható legyen. A robotizációt a terv szerint fokozatosan vezetik majd be. Nyíregyházán a beruházás után is ugyanazzal a létszámmal terveznek, mint most. Azaz a termelés bővül, de a létszámigény nem. A karbantartásban és a gépkezelésben pedig szükségük lesz majd kvalifikáltabb munkaerőre.

Az Electrolux Kft. létszáma már az utóbbi években is csökkent – az Opten adatai szerint öt éve, 2014 nyarán még 3168 főt foglalkoztattak, mintegy 368 fővel többet, mint most. A létszámváltozásban már tükröződik az igazgató szerint, hogy csökkent az egyszerűbb készülékek iránti piaci igény. Ezekre már nem fejleszt a gyártó, mert nem éri meg – ahogy pedig csökken a gyártott mennyiség, mérséklődött a munkaerőigény is.

Busás végkielégítésre számíthatnak a kitartó dolgozók

A Pénzügyminisztérium közleménye szerint Jász-Nagykun-Szolnok megyében jelenleg 5 ezer betöltetlen állás van, vagyis válogathatnak a munkák között az elbocsátandó electroluxosok. Ami felveti, hogy a várható elbocsátás miatt esetleg előbb is elhagyják a munkahelyüket, mint ameddig szükség lenne rájuk. A gyár ezt szeretné elkerülni, ezért a szakszervezettel és az üzemi tanáccsal együttműködve olyan juttatási csomagot akarnak összeállítani, ami elég meggyőző erővel bír a végső maradás mellett, illetve amely képes támaszt adni az elbocsátandó dolgozóknak. Az igazgató hangsúlyozta, mindenképpen szeretnének gondoskodni róluk.

Gönczy Sándor megemlítette, már most is magasabb a juttatás kilépéskor, mint amennyit a Munka Törvénykönyve előír, például ha valaki már 15 éve van a cégnél, és megvárja az átszervezés végét, az egy évi bért kaphat a jelenlegi kondíciók alapján. Azonban a meglévő juttatáson kívül is szeretnének még ösztönzőket bevetni – ezen dolgoznak az érdekképviseletekkel közösen, szerdán délután is erről kezdtek tárgyalást. Ezen kívül segítik a végig kitartó dolgozók elhelyezkedését is – erre is program készül.

Kiemelt kép: Bugány János / MTI