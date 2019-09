Külföldre és börtönbe is kiküldik a rezsiutalványt

Egy hete kezdte el kézbesíteni a rezsiutalványokat a Magyar Posta. Logisztikai okokból először a budapesti nyugdíjasok kapják meg a háromszor 3000 ezer forintos utalványt. Mint az a Magyar Államkincstár oldaláról kiderül, a külföldön élők és a börtönbüntetésüket töltők is megkapják a kormány extra ajándékát – szórta ki az Mfor.

A külföldön élő nyugdíjasoknak is szeptemberben kezdik el postázni az utalványokat.

A szabály az, hogy ha az ellátást folyósító szerv nyilvántartásában külföldi lakcím szerepel, és a jogosult nem jelentett be a folyósító szervhez magyarországi meghatalmazottat, akkor a rezsiutalványt külföldi címére, postai úton küldik ki. Más kérdés, hogy kint ugye ezt nem tudja semmire használni. Viszont ha van olyan Magyarországon élő ismerőse, családtagja, aki tudná hasznosítani, akkor neki kell eljuttatnia az utalványt, ugyanis az átruházható.

Nem maradnak ki a rezsiutalványból a büntetésben lévő idősek sem.

Aki előzetes letartóztatását vagy szabadságvesztés-büntetését tölti, és ellátásainak átvételére meghatalmazott valakit, annál a rezsiutalványt is a meghatalmazott személy fogja postai úton megkapni. Abban az esetben, ha a büntetését töltő nyugdíjas bankszámlán kapja a nyugdíját, akkor a nyugdíjfolyósítónál megadott levelezési címére érkezik a rezsiutalvány. Ha a büntetésvégrehajtási intézetbe érkezik a nyugdíj, a 9000 forintos extra juttatás is a börtön címére érkezik, a jogosult nevével a borítékon. A börtönben mondjuk nemigen tudja felhasználni az utalványt, de ő is eljuttathatja családtaghoz vagy ismerőshöz.

Az utalványokat az előttünk álló fűtési szezonban lehet felhasználni gáz- vagy áramszámlák kiegyenlítésére. Az utalványból vissza nem járhat pénz, ha pedig a számla a 3000 forintos címleteknél nagyobb értékű, készpénzzel lehet kiegészíteni az utalványt. Banki átutalás esetén a szolgáltatóhoz kell bevinni az utalványokat, melyek értékét jóváírják:

