Babaváró hitel: nagyot fognak koppanni az emberek

Óriási a várakozás a július 1-jétől igényelhető, maximum 10 millió forintos, kamatmentes babaváró hitel iránt. Csak épp van egy komoly gond, ami most bukott ki: hetekig nem tudják igényelni azok, akik szeretnék.

A Bank360 banki szakportál egy olyan rendszerszintű problémát talált, amely akár hetekkel is késleltetheti a babaváró hitel július 1-jei indulását.

A gondot a TB jogviszony igazolásához szükséges dokumentumok beszerzése okozza, az igénylők számára még az is tisztázatlan kérdés, hogy hol és milyen módon tudják beszerezni a szükséges dokumentumot.

A babaváró hitel igényléséhez legalább a házaspár egyik tagjának igazolnia kell, hogy az igénylés pillanatában rendelkezik 3 év folyamatos TB jogviszonnyal. Az ehhez szükséges igazoló dokumentumot a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK, korábban OEP – Országos Egészségbiztosítási Pénztár) tájékoztatása szerint nem a NEAK, hanem a lakóhely szerint illetékes megyeszékhelyen működő egészségbiztosítási pénztári feladatkörben eljáró járási hivatalok állítják ki.

Az igazolás kizárólag július 1. után igényelhető, kiállítása a postázási időt nem számolva maximum 8 napot vesz igénybe. Előzetes időpontfoglalásra nincs lehetőség.

Nem érdemes a TB-jogviszony igazolása nélkül bemenni a bankba, mert a Bank360 megkeresésére azonban már több bank jelezte, hogy nem fogják befogadni az ügyfelek igénylését a TB jogviszony igazolás nélkül még akkor sem, ha egyébként minden más babaváró hitel feltételnek megfelelnek, mivel az igazolás nélkül nem tudják garantálni a rendeletben rögzített 10 napos elbírálási határidőt.

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy július első hetében az ügyfelek nem fognak tudni babaváró hiteligénylést leadni, és az első folyósítások sem fognak megtörténni július 20. előtt (TB igazolás 8 nap, postázás, 10 napos hitelbírálat), mivel ezen időpont előtt nem fognak rendelkezni a szükséges TB jogviszony igazolással.

Ez újabb gondot jelent a július 20. előtt gyermeket váró párok számára. Így még fontosabbá válik a kidolgozás alatt lévő rendeletmódosítás, amely a július 1-20. között gyermeket váró párok számára jelentene megoldást.

Az is problémát okozhat az igénylő pároknak, ha a járási hivatal az esetleges túlterheltség miatt a 44/2019 korm. rendelet 5. paragrafus 7 bekezdésére hivatkozik. Ez alapján az ügyfél kérésére a hitelintézet is kikérheti a TB jogviszonyra vonatkozó igazolást. A Bank360-hoz beérkező olvasói levél alapján a bankok folyamatai jelenleg nem támogatják ezt a megoldást.

Ismerősömmel együtt ma reggel voltunk az Egészségbiztosítási pénztár 13. kerületi ügyfélszolgálatán. Nagy tömeg volt, TB jogviszony igazolásért kb. 20 ember várt. Vezető kijött, elmondta, hogy július 1. előtt nem lehet beadni a kérelmet rá, és július 1. előtt ilyen igazolást sem adnak ki. Átirányította a rendelet alapján a hitelintézetekhez, hogy kérjék ki ők az igazolást. Ezután átmentünk az X Bankhoz, két külön budapesti fiókhoz.

Az egyik helyen azt mondták, nincs erre lehetőség, az ügyfélnek kell kikérni az igazolást, ha ők kérik ki, az 30 napnál is hosszabb lesz. Mondtuk, hogy rendben, beadnánk addig is a kérelmet. Azt sem lehet, csak hiánytalanul meglévő iratok esetén adható be a kérelem is. Igen, a rendelet tartalmazza, hogy a bírálat 10 napos idejébe nem tartozik bele a tb igazolás beszerzésének ideje, de ez nem érdekli őket, szerezze be az ügyfél. A másik fiókban közjegyzői szerződésbe akarták foglaltatni, hogy az ügyfél felhatalmazza a bankot, hogy szerezze be az igazolást, és közjegyzőt meg hozzon az ügyfél.