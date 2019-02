Nem csak sok gyerek, szerencsés csillagzat is kell a 27,5 milliós családtámogatáshoz

Nagyon örülök neki

– reagált lapunknak egy kilencgyermekes apa a kormány családvédelmi akciótervére, amivel minden lehetőséget kihasználva akár 27,5 millió forint is elnyerhető. Szavaiból azonban az is rögtön kiderült – akárcsak a többi, már gyermeket nevelő vagy még családalapítás előtt álló olvasónkéiból –, hogy vajmi keveset segíthetnek nekik az új lehetőségek. Hasonló eredményt mutatott nemrégiben a Pulzus felmérése is.

Tizenkét megkérdezett olvasónk szerint jó a támogatás, de inkább nagyobb biztonság kellene a gyerekvállaláshoz. Ezeket az igényeket, ösztönzőket fogalmazták meg:

Magasabb bérek, hogy ne elsősorban támogatásra szoruljanak a családok.

Nem helyeslik hitelfelvételre buzdítani az adósságcsapdából épphogy kikecmergő országot.

Ideje lenne emelni a 2008 óta változatlan összegű családi pótlékot, ami a napi megélhetést segítené.

A már meglévő gyerekekre is elvárnák mindegyik támogatást.

Minden gyerekre egyforma támogatást szeretnének, már az elsőre is.

A meglévő gyerek nem gyerek?

Olyan, mintha egy bőségesen megterített asztalhoz invitálnának, de csak a desszertből kaphatnánk egy kicsit

– ez a kép ugrott be a kilencgyermekes Ferencnek. Nem érti, hogyan feledkezhettek meg a hozzájuk hasonló családokról, akik már „teljesítettek”, nehéz időkben is.

Az időből kifutottak, mert feleségével együtt 50 felettiek. CSOK-ot egyszer már vettek fel, 2008-ban, akkor 2,7 millió forintot tudtak érvényesíteni meglévő 8 gyermekükre, hogy a falusi vályogházból a városba költözzenek, elérhetőbb közelségben az iskolához, orvoshoz, bevásárláshoz. Háromszobás lakásukra 4,3 millió forintnyi devizahitelt vettek fel, 2029-re fizethetik ki, most 5 millió forinttal tartoznak. A jelzáloghitel-átvállalás a kilenc gyerekre 12 millió forint lehetne, ami több is mint elég lenne nekik. Ha már a meglévő gyerekekre is igénybe lehet venni, de ez kérdéses.

Hálásak a családi adókedvezményért, az iskoláztatási támogatásért, az ingyenes tankönyvekért, az Erzsébet-programért is. Családi pótlékot még öt gyermek után kapnak, összesen 80 ezer forintot, a családi adó- és járulékkedvezményük 165 ezer forint lehetne, de fizetésük alapján csak 150 ezret tudnak kihasználni belőle. Amíg érvényesítheti a családi kedvezményt, addig jobban jár azzal az anya, mert a járulékait is lenullázza. 15 éve van még nyugdíjig, a kisebb gyerekek pedig 7-13 év múlva töltik be a huszadik életévüket, utána élvezheti majd csak a pár néhány évig az szja-mentességet. Ha 9 százalékos lesz az adó, akkor a kedvezmény is olvad. Autójuk nincs, nem is szeretnének, mert nem tudnák fenntartani.

Ezért nem fognak szülni

A meglévő gyerekeket, családokat kellene inkább támogatni

– jegyezte meg Rezső. Négy gyerekük van, a legkisebb általános iskolás, így az új intézkedések őket sem igazán segítik. Devizahiteles házban élnek, jelentős törleszteni valóval, szóval a hitelátvállalás jól jönne, ha már meglévő gyerekekre is igénybe lehetne venni. A CSOK-ot már nem tudják érvényesíteni, mert elmúltak 40 évesek. Rezső kap céges autót, nincs szükségük új 7 személyesre. Felesége szja-mentessége és a kamatmentes anyahitel pedig azért nem jöhet szóba, mert Éva megrokkant, nincs szja-köteles jövedelme, csak járadéka, és nem hitelképes.

A kamatmentes hitel jól jönne

Bogi érettségizett, van szakmája, évek óta együtt jár Petivel. Már kapcsolatuk elején szóba került köztük a családalapítás – Bogi két gyereket szeretne. Majd, ha lesz megfelelő méretű, berendezett házuk, biztos munkahelyük, jó keresetük. Tetszik neki, amit eddig hallott a kormány új családvédelmi programjáról.

Még az is lehet, hogy belevágunk

– mondta, annak ellenére, hogy a CSOK nem jöhet szóba kis házuknál, mert az zártkerti övezetben van. Esélyük akkor lenne, ha belterületen házat vennének vagy építenének. Ebben az esetben Bogi elgondolkodna egy harmadik gyerek vállalásán, negyediken azonban semmiképpen.

Neki a 10 millió forintos szabad felhasználású kamatmentes hitel tetszene, a kis ház bővítéséhez, hogy jöhessenek a gyerekek. Azt azonban nem tudta, hogy a hitelre csak három éven belül lehet jelentkezni, hároméves munkaviszonnyal. Boginak nincs állandó munkahelye, vállalkozó szeretne lenni. Vagyis a feltételek közül hiányzik a munkaviszony, a hitelképes jogviszony. Abban bízik, hátha mégis kedveznek majd neki a részletszabályok.

Én már megtettem a magamét

Ezt Ági mondta, akinek tavaly születtek ikrei. Az új dolgok közül a két gyerek utáni egymillió forintos jelzáloghitel-átvállalás tetszik neki, amivel kiválthatná a még leánykorában vett (most a szülei által használt) lakása hitelét. Csak azt nem tudja, tavaly született gyermekeire vajon megkaphatja-e. Még a kétgyerekes CSOK is szóba jöhet, hogy a szüleivel közelebb költözhessenek egymáshoz, és legyen segítsége. Abban azonban nem biztos, hogy egy használt ingatlanhoz is lenne-e elég pénzük Pest megyében, ahol laknak. Szüleik nyugdíjasok, így a nagyszülői gyed sem jön szóba. És hiába a csomag, Ági nem kapott kedvet a harmadik gyerekhez.

Minden gyerekre egyforma kedvezményt

Eszter Borsodban lakik, három gyereke van, a férje meghalt. Új párjával szeretnének egy közös gyermeket. De ha összejön, akkor sem nyújt nekik sokat az új program. Hitelt semmiképpen nem akarnak felvenni. A vissza nem térítendő, 2,2 millió forintos CSOK-támogatást viszont felhasználnák a meglévő három gyerekre. Sietniük kell, mert párja már elmúlt negyven, ő pedig idén lesz. Már eladták a lakásaikat, és ki is néztek egy használt házat. Kocsijuk van, és az állami támogatással sem tudnának újat venni. Eszter a három gyerek és a bérminimum mellett most sem fizet szja-t, sem járulékokat. Ha összejön a negyedik gyerek, akkor legfeljebb az ő 18 éves kora után jöhet jól Eszternek az szja-mentesség, maximum hét évig élvezhetné.

Ő nem tenne különbséget: minden anyának megadná az adómentességet, az egygyerekesnek is, és igazságosabbnak tartaná, ha minden gyerek után egyforma összegű családi pótlékot fizetnének, az egyedülálló szülőknek pedig ezer forintnál jóval nagyobb pluszt adna.

A megélhetésünk miatt nagyobb segítség lett volna, ha a családi pótlékot emelik.

Szégyelljék magukat

Ezt Ildikó mondta, utalva arra, hogy nem emelték a családi pótlékot. Nagyon várta, ezért élőben hallgatta Orbán Viktor bejelentését.

Csalódtam, az egygyermekeseknek szinte semmit nem adnak

– összegzett. Férjével mindketten katások, így hiába adóznak, elesnek a családi és az ifjú házasoknak járó adókedvezménytől is. A 300 ezer katás érdekében szerinte ezen változtatni kellene, arányosan figyelembe venni a kataadót az adókedvezményeknél. A szabad felhasználású kamatmentes 10 millió forintos hitel tetszene neki, de katásként nem hitelképesek, nincs három év bejelentett munkaviszonyuk. A meglévő gyermekük pedig nem számít. A CSOK-on gondolkodtak még, de úgy vélik, a használt lakásra két gyerek mellett kapható 2,2 millió forint kevés lenne ahhoz, hogy eggyel több szobájuk legyen.

Hitelt nem szeretnének, mert a visszafizetéssel gondjuk lenne. Szerinte a hitel nem segítség, inkább annak a beismerése, hogy rosszul keresnek az emberek, saját erejükből nem képesek boldogulni. Nem lélegeztek fel, és nem kaptak kedvet a második gyerekhez.

Olyan az, mint amikor a telefontársaság csak az új előfizetőknek ad kedvezményt, a régieknek nem, mondta Magdi. Ők már felnevelték három gyereküket, a novemberben bejelentetett háromgyerekes adómentességre várt, de az végül csak négygyerekeseknek járhat.

Ettől nem lesz több gyerek

Parasztvakítás, nem növeli a gyerekvállalási kedvet. Én tutira nem szülök többet

– jelentette ki a háromgyerekes Klári.

Hitelt eddig nem akartak felvenni, albérletben laknak, a lakásvásárlást nem látják elérhetőnek. Csak a CSOK jöhetne szóba, esetleg a kamattámogatott CSOK-hitel használt lakásra (2,2+15 millió forint), legkésőbb idén, mert ő is 40 éves lesz. Ezen még elgondolkodnak, de attól tart, így sem tudnának lakást venni az árak miatt. Nincs egyedül véleményével, hogy

azok járhatnak jól, akiknek nincsenek anyagi gondjaik, jól keresnek, van tartalékuk, nem gond nekik az új lakás vásárlása, és nagy családot terveztek, pár éven belül.

Vivi és Sziszi húszas éveikben járnak. Nemigen hallottak a kormány családtámogatási tervéről, nem érintette meg őket, egyelőre eszük ágában sincs gyereket vállalni. Úgy érzik, nincs mire, miből. Vivi párja, Gábor is így gondolja.

A kormány kedvéért nem fogok gyereket csinálni

– szögezte le.

Matyi is huszonéves, Angliában él, szeretne családot, de a csomag nem csábítja vissza Magyarországra.

Nem a családtámogatás kevés, hanem a fizetés. Oké, hogy segítenek lakást venni, de akik jól keresnek, azoknak nem oszt, nem szoroz, akik meg rosszul, azoknak nem segítség, hogy élnének jól három-négy gyerekkel, hitel mellett?

Szerinte nem kellene a párokat belehajszolni sok gyerek vállalásába, inkább már egy gyerektől kellene az extra támogatás, a többit pedig rájuk kellene bízni.