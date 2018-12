Szórjuk a pénzt, homár is kerülhet a karácsonyi asztalra

Az amúgy kifejezetten árérzékeny magyar vevők az év végi ünnepek előtt felfüggesztik a legolcsóbb keresésének sportját. 20-40 százalékkal is megnőhet a kosárérték, és a szokásosnál jóval több prémiumtermékkel kényeztetjük magunkat – ez derül ki az üzletláncok válaszaiból.

Egyre kényelmesebbek vagyunk

Az Auchanban a karácsonyi és a szilveszteri menüsorok népszerű tételei a filézett és darált húsok. Egyre nagyobb az igény a kényelmi termékekre, így az előkészített, töltött, pácolt, baconbe tekert, fűszerezett, vagy sous vide húsokra. A prémiumválasztékból és különlegességekből is szívesen szemezgetnek a vevők, például a máskor ritkábban fogyasztott bárány-és vadhúsokból.

Az éves húsforgalom 10-15 százaléka jön be az év végi ünnepek előtt.

Az Aldinál a gourmet termékvonal kedveltebb, ahol a választék a tengeri ínyencségektől, nassolni valóktól az olasz specialitásokon át a húsimádóknak való különlegességekig terjed. A prémium húsok iránt is nagyobb a kereslet (pl. sonkák, pástétomok), de a friss húsoknál is több fogy a drágább termékekből, például szűzpecsenyéből.

A CBA-kban szintén a magasabb minőségű termékek felé tolódik el a kereslet karácsony előtt, minden termékcsoportból a drágább, nagyobb beltartalmi értékű áruk kerülnek előtérbe.

A Lidlben a karácsony előtti héten a friss húsok, halak fogynak a legjobban, de a kínálatban lesz friss egész kacsa és liba, a hűtőpultokban kacsamáj, libacomb és libamellfilé is.

Homárral újít az Auchan

Halból hagyományosan karácsonykor fogy a legtöbb, az Auchan édesvízi és tengeri halakkal, tenger gyümölcseivel várja a rohamot. Az ünnepek klasszikusa a ponty mellett a tonhal, a lazac, valamint a szürke- és az afrikai harcsa. Sokan keresik a halkülönlegességeket, rákféléket is, nekik idén újdonságként homárt kínál a francia lánc.

Az Aldinál ilyentájt megnő a kereslet a prémium terméknek számító tonhalsteak, tenger gyümölcsei, illetve az MSC minősítésű kék kagyló iránt. S bár a vevők egész évben keresik a kényelmi termékeket az olyan hagyományos ételeknél, mint a karácsonyi halászlé, a félkész termékek nem jelentenek alternatívát.

A Lidlben a vásárlók körében a legkedveltebb termékek a garnélarák-karika, a különböző májpástétomok, a sajt- és desszertkülönlegességek, de húskülönlegességekkel is készülnek.

Csoki, szaloncukor, süti, hegyekben

Az ünnepi édességek közül milliószámra fogynak a karácsonyi figurák, és persze a szaloncukor is örök sláger. Az Auchanokban a 9 és 20 gramm közötti figurák viszik a prímet, és idén több mint 250-féle édességgel bővül a kínálatuk.

A tartós pék-és cukrásztermékek forgalmának csaknem negyedét teszik ki az év végi szezonális termékek.

Népszerűek a helyben készített ünnepi kalácsok, mézeskalácsok, piskóták és aprósütemények, nagy mennyiségben kerülnek a bevásárlókosarakba a különböző ízesítésű bejglik. Egyre népszerűbbek a nemzetközi karácsonyi édességek: évről évre több fogy például az olasz panettone-ból és a német stollenből, jelezte több lánc.

Az ital sem lehet hétköznapi a karácsonyi asztalon

Karácsony előtt az Auchanokban hagyományosan a vörösborok a legkeresettebbek, de nő a rozék és az illatos fehér borok forgalma is. Többen vásárolnak nehezebb, karakteresebb vörösborokat, leginkább az egri, villányi és szekszárdi borvidékekről. A hazai vásárlók többsége a 800-1500 forintos tételek közül választ, az ínyencek pedig prémiumkategóriás borok között is válogathatnak, már 5000 forinttól.

A Lidl pezsgőt ajánl az ünnepi asztalra, kínálatában a Pannon Imperial prémium pezsgő mellett egy különleges igazi francia pezsgő is szerepel. Az 50. héten borkínálatukat is bővítik.

Az Aldi megemlítette, hogy a vásárlók nemcsak ajándékozásra szánnak több pénzt, hanem új termékek kipróbálására is. Kávét például ajándéknak és a sütemények kísérőjének is választanak, ezért a diszkontlánc magasabb minőségű kávékkal, illetve kávés ajándékdobozzal készült. Hasonlóan készülnek Lidlekben is.

A Sparban húzótermékek az édességek mellett a különféle ajándék-csomagolású kozmetikai termékek, a játékok, a sütéssel és asztalterítéssel kapcsolatos áruféleségek, a márkás italok. Népszerűek a játékkonzolok, a tévék, és a háztartási kisgépek is.

A Tescókban emellett arról számoltak be, hogy többen keresik a nagyobb, „családi” kiszereléseket.

Utoljára marad az ajándék

Az Auchan úgy tapasztalja, hogy a vásárlók már november elején elkezdik az ünnepi ételek tartós hozzávalóinak beszerzését és jellemzően a friss húsokat, halakat, frissen sütött pékárut, valamint zöldséget és gyümölcsöt vásárolják meg legutoljára. A megnövekedett frissáru-forgalom kiszolgálására megerősített létszámmal készülnek, illetve naponta többször érkezik pl. friss halszállítmány az áruházakba. A karácsonyi ajándéklistákon népszerűek még ezekben a napokban a prémiumkategóriás édességek és díszdobozos alkoholos italok is.

A Lidlben már novembertől érzékelhető az érdeklődés növekedése, a forgalom azonban a karácsonyt megelőző két hétben csúcsosodik ki. Az ünnepekre a ráhangolódás a sajátmárkás édességekkel (pl. marcipánkenyér), csokoládékkal indul, ezeket már október közepén kiteszik. November elején a karácsonyi díszítés kiegészítői érkeznek, az év vége felé pedig a karácsonyi sütés-főzéshez szükséges alapanyagok, köztük újdonságok (például kardamom, csillagánizs, narancs-, citromhéjreszelék, fondant), a dekorációs kiegészítők, játékok és ajándékok a keresettebbek. Végül náluk is a friss árukat veszik meg. Tapasztalják, hogy azok a kényelmi termékek, amelyekkel időt spórolhat a háziasszony, keresettek az ünnepek előtt, példaként a majonézes francia burgonya- és kukoricasalátát, savanyúságokat és a székelykáposztát említették.

A Sparnál visszatérő tapasztalat, hogy sokan az utolsó napokig halasztják a vásárlásokat, így december 23-a és 24-e különösen népszerű lehet forgalmi szempontból.

Az Aldi vásárlói időben elosztják a karácsonyi bevásárlásukat, a tartós élelmiszereket, a hosszabb szavatossági idejű termékeket (konzerveket, fagyasztott árut) korábban, míg a friss, rövidebb szavatossági idejű árucikkeket később, az ünnepekhez közelebb veszik meg inkább. Különösen igaz ez a friss hústermékekre, amelyeket a vevők a decemberi fizetések megérkezése után, a halakat pedig csak közvetlenül karácsony előtt szerzik be.

Az édességekből, nasikból szezon kezdetekor azok fogynak inkább, amelyek nem ünnepfüggők, például a puszedli, dió- és mogyorófélék, egyéb karácsonyi csokoládék. A mikulásfigurák, karácsonyfára akasztható édességek és szaloncukor iránti kereslet inkább csak közvetlenül a karácsonyt megelőző időszakban kezd nőni. Kivétel a magasabb minőségű szaloncukor, amit előbb is megvesznek a vevők, de csak ha akciós. Tapasztalatuk szerint az ajándékbeszerzést is sokan hagyják az utolsó pillanatra.

